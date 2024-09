Nahost: Streik und Massenproteste nach Bergung toter Geiseln

Tel Aviv - Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hat sich in Israel der Druck auf Benjamin Netanyahus Regierung noch einmal massiv verstärkt. Ein großer Proteststreik sowie die größten Massenproteste in Tel Aviv seit Kriegsbeginn sollten Regierungschef Benjamin Netanyahu dazu bewegen, einen Deal mit der islamistischen Hamas zur Freilassung der verbliebenen Geiseln einzugehen.

13-Jährige in Wien durch Kohlenmonoxidvergiftung gestorben

Wien - Eine 13-Jährige ist Sonntagabend in der Wohnung ihrer Familie in Wien-Penzing durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben gekommen. Die Berufsfeuerwehr stellte deutlich erhöhte Werte des giftigen Gases am Unfallort in einem Mehrparteienhaus in der Onno-Klopp-Gasse fest, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am Montag der APA. Das Mädchen sei im Badezimmer von einem besorgten Familienmitglied bewusstlos aufgefunden worden, hieß es von der Polizei.

Polaschek will mehr Gewaltprävention an Schulen

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will im neuen Schuljahr den Fokus auf Gewaltprävention in den Schulen legen. Unter dem Motto "Hinschauen statt wegschauen" soll es etwa verpflichtende Kinderschutzkonzepte und mehr multiprofessionelle Teams geben, sagte Polaschek am Montag bei einer Pressekonferenz. Zudem forderte er mehr Deutschförderung besonders in Wien.

Putin: Donezk-Offensive von Kursk-Vorstoß unbeeinträchtigt

Moskau - Das russische Militär rückt laut Machthaber Wladimir Putin trotz des ukrainischen Eindringens in die Grenzregion Kursk in der Ostukraine weiter vor. Die "Provokation" der Ukraine in der russischen Region Kursk habe den Vormarsch in der ostukrainischen Region Donezk nicht aufhalten können, sagte Putin am Montag laut russischen Nachrichtenagenturen bei einem Besuch in der russischen Region Tuwa im südlichen Sibirien.

August 2024 ist ein weiterer Hitze-Rekordmonat

Wien - Mit dem August 2024 hat sich wenig überraschend ein weiterer Monat in die Serie der "wärmsten der Messgeschichte" eingereiht. Er lag im Tiefland Österreichs um 3,0 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, in den Gipfelregionen um 3,3 Grad, fasste Geosphere-Klimatologe Hans Ressl in der Bilanz vom Montag zusammen. Der August ist zudem auch der fünfzehnte Monat in Serie, der über dem Durchschnitt liegt. Der letzte relativ kühle Monat war der Mai 2023.

Zahlreiche Staatschefs aus Afrika diese Woche in Peking

Peking - China rollt den Roten Teppich aus für Staats- und Regierungschefs aus Afrika: Am Montag wurde unter anderem Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa mit großem Aufwand zum in dieser Woche stattfindenden China-Afrika-Forum empfangen. Dieses ist nach Angaben Pekings das größte diplomatische Ereignis im Land seit der Corona-Pandemie. An dem am Mittwoch beginnenden Gipfel sollen mehr als ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus Afrika teilnehmen.

Pestizid-Verringerung gefährdet nicht Ernährungssicherheit

Ernstbrunn - Die Landwirtschaft kann in Österreich weniger Pestizide verwenden, ohne dass die Ernährungssicherheit gefährdet wird, sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) Montag bei einer Pressekonferenz. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes dürfe man dafür jedoch kein Agrarland mehr zubetonieren und müsse die Lebensmittelverschwendung eindämmen. Die Menschen sollten die Feldfrüchte zudem vermehrt selbst konsumieren, anstatt sie zur Fleischproduktion an Vieh zu verfüttern.

Wiener Börse im Verlauf höher, ATX steigt um 0,27 %

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag im Verlauf mit Zuwächsen gezeigt. Angesichts des Börsenfeiertages in den Vereinigten Staaten dürften wichtige Impulsgeber Mangelware bleiben. Der ATX stand gegen 14.10 Uhr 0,27 Prozent höher bei 3.740,01 Punkten. Gesucht waren unter den Schwergewichten Erste Group. Sie gewannen 1,4 Prozent.

