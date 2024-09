Nahost: Streik und Massenproteste nach Bergung toter Geiseln

Tel Aviv - Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hat sich in Israel der Druck auf Benjamin Netanyahus Regierung noch einmal massiv verstärkt. Ein großer Proteststreik sowie die größten Massenproteste in Tel Aviv seit Kriegsbeginn sollten Regierungschef Benjamin Netanyahu dazu bewegen, einen Deal mit der islamistischen Hamas zur Freilassung der verbliebenen Geiseln einzugehen.

Industrie-Arbeitslosigkeit im August um 17 Prozent gestiegen

Wien - Die Flaute in der heimischen Industrie hat die Arbeitslosenzahlen in der Warenerzeugung im August um rund 17 Prozent steigen lassen. Österreichweit ist die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer in allen Wirtschaftsbereichen um 9,8 Prozent bzw. 31.497 Personen gestiegen. Ende August hatten rund 352.200 Personen keinen Job, davon waren 287.458 als arbeitslos gemeldet und 64.798 in Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS).

13-Jährige in Wien durch Kohlenmonoxidvergiftung gestorben

Wien - Eine 13-Jährige ist Sonntagabend in der Wohnung ihrer Familie in Wien-Penzing durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben gekommen. Die Berufsfeuerwehr stellte deutlich erhöhte Werte des giftigen Gases am Unfallort in einem Mehrparteienhaus in der Onno-Klopp-Gasse fest, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am Montag der APA. Das Mädchen sei im Badezimmer von einem besorgten Familienmitglied bewusstlos aufgefunden worden, hieß es von der Polizei.

Polaschek will mehr Gewaltprävention an Schulen

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will im neuen Schuljahr den Fokus auf Gewaltprävention in den Schulen legen. Unter dem Motto "Hinschauen statt wegschauen" soll es etwa verpflichtende Kinderschutzkonzepte und mehr multiprofessionelle Teams geben, sagte Polaschek am Montag bei einer Pressekonferenz. Zudem forderte er mehr Deutschförderung besonders in Wien.

Trittfallen mit Nägeln auf Kärntner Wanderweg

Himmelberg - Ein Unbekannter hat zwei Trittfallen mit zugespitzten Nägeln auf einem Wanderweg in Himmelberg (Bezirk Feldkirchen) platziert. Zwei Einheimische hatten sie entdeckt, als sie ihre Fahrräder bergwärts schoben. Die Nägel einer Falle, die im Boden vergraben war, bohrten sich in den Reifen eines Fahrrades - bei genauerem Hinsehen entdeckten die beiden Männer auch noch die zweite Vorrichtung, teilte die Polizei am Montag mit.

Putin: Donezk-Offensive von Kursk-Vorstoß unbeeinträchtigt

Moskau - Das russische Militär rückt laut Machthaber Wladimir Putin trotz des ukrainischen Eindringens in die Grenzregion Kursk in der Ostukraine weiter vor. Die "Provokation" der Ukraine in der russischen Region Kursk habe den Vormarsch in der ostukrainischen Region Donezk nicht aufhalten können, sagte Putin am Montag laut russischen Nachrichtenagenturen bei einem Besuch in der russischen Region Tuwa im südlichen Sibirien.

August 2024 ist ein weiterer Hitze-Rekordmonat

Wien - Mit dem August 2024 hat sich wenig überraschend ein weiterer Monat in die Serie der "wärmsten der Messgeschichte" eingereiht. Er lag im Tiefland Österreichs um 3,0 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, in den Gipfelregionen um 3,3 Grad, fasste Geosphere-Klimatologe Hans Ressl in der Bilanz vom Montag zusammen. Der August ist zudem auch der fünfzehnte Monat in Serie, der über dem Durchschnitt liegt. Der letzte relativ kühle Monat war der Mai 2023.

Fußgänger in der Stadt Salzburg von Lkw getötet

Salzburg - In der Stadt Salzburg ist am Montagvormittag ein 34-jähriger Fußgänger vom Gehsteig auf die Straße geraten. Der Mann wurde in der Münchner Bundesstraße auf Höhe der Bushaltestelle Saalachstraße von einem Lkw erfasst und zu Boden gestoßen. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Warum der Fußgänger auf die Fahrbahn geriet ist unklar. Die Polizei ersucht Augenzeugen, sich unter der Telefonnummer 059133-55-4040 zu melden.

red