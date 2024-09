Nahost: Streik und Massenproteste nach Bergung toter Geiseln

Tel Aviv - Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hat sich in Israel der Druck auf Benjamin Netanyahus Regierung noch einmal massiv verstärkt. Ein großer Proteststreik sowie die größten Massenproteste in Tel Aviv seit Kriegsbeginn sollten Regierungschef Benjamin Netanyahu dazu bewegen, einen Deal mit der islamistischen Hamas zur Freilassung der verbliebenen Geiseln einzugehen.

Industrie-Arbeitslosigkeit im August um 17 Prozent gestiegen

Wien - Die Flaute in der heimischen Industrie hat die Arbeitslosenzahlen in der Warenerzeugung im August um rund 17 Prozent steigen lassen. Österreichweit ist die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer in allen Wirtschaftsbereichen um 9,8 Prozent bzw. 31.497 Personen gestiegen. Ende August hatten rund 352.200 Personen keinen Job, davon waren 287.458 als arbeitslos gemeldet und 64.798 in Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS).

Häuser in Gänserndorf wegen Waldbrands evakuiert

Gänserndorf - Aufgrund eines Waldbrands im Raum Gänserndorf sind am Montagnachmittag nach Feuerwehrangaben rund 20 Häuser evakuiert worden. Die Flammen breiteten sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl in Richtung einer Siedlung im Bereich Gänserndorf-Süd aus, laut Bezirkskommandant Georg Schicker konnten sie unter Kontrolle gebracht werden. 33 Feuerwehren mit rund 230 Mitgliedern und 51 Fahrzeugen standen im Einsatz.

Prozess um "Rammbock"-Einbrüche in NÖ und Wien begonnen

Wiener Neustadt - Ein Prozess um "Rammbock"-Einbrüche ist am Montag in Wiener Neustadt gestartet. Tatorte waren 2023 Juweliere in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling), im Wiener Donauzentrum und in Wiener Neustadt. Teil der Anklage war auch eine Bankomatsprengung in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf). Der Schaden wurde mit rund 500.000 Euro angegeben. Die zwei Niederländer und der Bulgare waren teilweise geständig. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.

Selenskyj: Vorstoß im russischen Kursk läuft nach Plan

Moskau/Saporischschja - Der Vorstoß ukrainischer Soldaten in der russischen Oblast Kursk läuft dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge nach Plan. Die Ziele des Einsatzes würden erreicht, sagte er am Montag in der südostukrainischen Stadt Saporischschja nach einem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoof. Laut Russlands Machthaber Wladimir Putin rückt das russische Militär indes trotz des ukrainischen Eindringens nach Kursk in der Ostukraine weiter vor.

VW-Sparkurs: Werksschließungen und Entlassungen möglich

Wolfsburg - Volkswagen schließt im Rahmen des Sparprogramms bei der Kernmarke VW Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht länger aus. Zudem wird die bisher geltende Beschäftigungssicherung aufgekündigt, die betriebsbedingte Kündigungen bis 2029 ausschloss. Dies teilte Deutschlands größter Autobauer nach einer Führungskräftetagung am Montag mit.

Bub nach Badeunfall in Graz im Spital verstorben

Graz - Ein Fünfjähriger, der vor rund eineinhalb Wochen im Grazer Margaretenbad aus dem Wasser gezogen und reanimiert worden war, ist am vergangenen Donnerstag im LKH Graz verstorben. Der Kleine war von Badegästen reglos im Nichtschwimmerbereich entdeckt worden. Ein Mediziner hatte Erste Hilfe geleistet, bis der Notarzt eintraf. Das Kind ist nun den Folgeschäden des Badeunfalls erlegen, bestätigte die Polizei am Montag einen Bericht der Onlineausgabe "Kleinen Zeitung".

Fußgänger in der Stadt Salzburg von Lkw getötet

Salzburg - In der Stadt Salzburg ist am Montagvormittag ein 34-jähriger Fußgänger vom Gehsteig auf die Straße geraten. Der Mann wurde in der Münchner Bundesstraße auf Höhe der Bushaltestelle Saalachstraße von einem Lkw erfasst und zu Boden gestoßen. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Warum der Fußgänger auf die Fahrbahn geriet ist unklar. Die Polizei ersucht Augenzeugen, sich unter der Telefonnummer 059133-55-4040 zu melden.

