Nahost - Netanyahu will Philadelphi-Korridor nicht aufgeben

Tel Aviv - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu beharrt auf einer Kontrolle des sogenannten Philadelphi-Korridors, eines Landstrichs an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Die Kontrolle des Korridors sei eine strategische und politische Notwendigkeit für Israel, sagte er auf einer Pressekonferenz am Montag. Ein Verbleib des israelischen Militärs in dem Gebiet dürfte ein Abkommen über eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln sehr schwierig machen.

IAEA-Chef Grossi reist nach Kiew und zum AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Wien - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, reist am Dienstag nach Kiew und zum Atomkraftwerk Saporischschja, kündigte die IAEA in Wien an. Er hatte erst in der Vorwoche das in umkämpftem Gebiet liegende russische Atomkraftwerk Kursk besucht.

Selenskyj: Vorstoß im russischen Kursk läuft nach Plan

Moskau/Saporischschja - Der Vorstoß ukrainischer Soldaten in der russischen Oblast Kursk läuft dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge nach Plan. Die Ziele des Einsatzes würden erreicht, sagte er am Montag in der südostukrainischen Stadt Saporischschja nach einem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoof. Laut Russlands Machthaber Wladimir Putin rückt das russische Militär indes trotz des ukrainischen Eindringens nach Kursk in der Ostukraine weiter vor.

Schwerste Brände seit 14 Jahren in Brasilien

Brasilia - In Brasilien toben die schwersten Wald- und Buschfeuer seit 14 Jahren. Im August wurden in dem südamerikanischen Land 68.635 Brände registriert, wie aus Daten des für die Satellitenüberwachung zuständigen Instituts für Weltraumforschung (INPE) hervorgeht. Das war der höchste Wert in einem August seit 2010. Die meisten Feuer wurden im Amazonasgebiet und in der Savannenregion Cerrado gemeldet. Von Juni bis Oktober ist in Brasilien Waldbrandsaison.

Häuser in Gänserndorf wegen Waldbrands evakuiert

Gänserndorf - Aufgrund eines Waldbrands im Raum Gänserndorf sind am Montag mehrere Häuser vorübergehend evakuiert worden. Die Flammen breiteten sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl in Richtung einer Siedlung im Bereich Gänserndorf-Süd aus, laut Bezirkskommandant Georg Schicker konnten sie unter Kontrolle gebracht werden. 34 Feuerwehren mit mehr als 230 Mitgliedern und 52 Fahrzeugen standen im Einsatz. "Die Löscharbeiten werden bis morgen dauern", sagte Schicker.

Franziskus begann längste Auslandsreise

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat die bisher längste Auslandsreise seiner Amtszeit begonnen. Das 87 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche will in den nächsten zwölf Tagen vier Länder in Südostasien und Ozeanien besuchen. Zum Auftakt wird er in Indonesien erwartet - mit mehr als 240 Millionen Muslimen das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Weitere Stationen sind Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur.

USA beschlagnahmen Flugzeug von Venezuelas Staatschef Maduro

Caracas/Miami (Florida) - Die USA haben die Präsidentenmaschine des venezolanischen Staatschefs Nicol�s Maduro beschlagnahmt. Wie das US-Justizministerium am Montag in Washington mitteilte, wurde die Maschine, eine Falcon 900EX, in der Früh in der Dominikanischen Republik festgesetzt und später von dort nach Florida gebracht. Zur Begründung erklärte Justizminister Merrick Garland, die Maschine sei "illegal von einer Scheinfirma für 13 Mio. Dollar gekauft und aus den USA geschmuggelt worden".

VW-Sparkurs: Werksschließungen und Entlassungen möglich

Wolfsburg - Paukenschlag in Wolfsburg: Volkswagen verschärft seinen Sparkurs drastisch und stellt erstmals Werke in Deutschland auf den Prüfstand. Ohne schnelles Gegensteuern könne nicht ausgeschlossen werden, dass Autowerke und Komponentenfabriken geschlossen würden, teilte das Unternehmen am Montag intern mit. Zudem soll die seit 1994 geltende und bis 2029 laufende Beschäftigungssicherung gekündigt werden. VW erhält erbitterten Gegenwind von Gewerkschaft und Betriebsrat.

