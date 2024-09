Gewessler will auch der nächsten Regierung angehören

Wien - Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) will auch nach der Nationalratswahl weitermachen und hofft auf eine neuerliche Regierungsbeteiligung ihrer Partei - inklusive ihr selbst. Ansonsten drohe eine Koalition, in der "der Klimaschutz unter die Räder kommt", sagte sie im Interview mit der APA. Dass dieser europaweit nicht mehr so wichtig genommen werde, stellte sie vehement in Abrede, denn die Verwüstungen durch die Krise seien den Menschen deutlich bewusst.

Kreml: Friedensdialog mit Ukraine aktuell nicht angebracht

Moskau - Friedensgespräche mit der Ukraine sind nach Ansicht Russlands derzeit nicht angebracht. Die Voraussetzungen dafür seien nicht gegeben, zitierte die Nachrichtenagentur RIA den Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Donnerstag. Der Agentur TASS zufolge sagte Peskow zudem, dass in Russland nicht über eine weitere Mobilmachung diskutiert werde. Der Sprecher beklagte zudem, es seien ausländische Militärausbilder in der Ukraine im Einsatz.

Erste Phase der Impfkampagne im Gazastreifen abgeschlossen

Gaza - Die erste Phase einer großangelegten Polio-Impfkampagne im Gazastreifen ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erfolgreich abgeschlossen worden. Vom 1. bis zum 3. September seien mehr als 187.000 Kinder unter zehn Jahren im zentralen Gazastreifen geimpft worden, teilte die WHO am Mittwoch mit. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus dankte im Onlinedienst X all denjenigen, die die Kampagne "zu einem Erfolg gemacht haben".

China verspricht weitere Milliarden-Kredite für Afrika

Peking - China will den Staaten des afrikanischen Kontinents weitere Milliarden-Hilfen zukommen lassen. In den kommenden drei Jahren wolle die Volksrepublik weitere 360 Milliarden Yuan (etwa 50,7 Milliarden US-Dollar) an Darlehen ausgeben, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping bei der Eröffnungszeremonie des China-Afrika-Forums in der Großen Halle des Volkes in Peking. 210 Milliarden Yuan sollen ihm zufolge über Kredite fließen, weitere 80 Milliarden über verschiedene Hilfsmittel.

USA werfen Russland Einmischung in Präsidentenwahl vor

Washington - Die US-Regierung wirft Russland eine Einmischung in die bevorstehende Präsidentenwahl im November vor. Die USA belegten zehn Personen und zwei Organisationen mit Sanktionen, darunter Vertreter des staatlichen russischen Senders RT, teilten das Finanzministerium und Justizminister Merrick Garland in Washington mit. Betroffen sind demnach unter anderen RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan sowie Hacker und eine NGO. Russland kritisierte die US-Maßnahmen.

Brucknerhaus-Affäre: Staatsanwalt ermittelt gegen Luger

Wien - Nach dem Rücktritt des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger (SPÖ) infolge des Brucknerhaus-Skandals ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen ihn. In der Affäre sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, bestätigte die Linzer Anklagebehörde am Mittwoch laut den "Salzburger Nachrichten". Die Staatsanwaltschaft sieht demnach einen Anfangsverdacht, dass der Linzer Ex-Bürgermeister öffentliche Gelder missbräuchlich verwendet haben soll.

Zweit Tote in Salzburgs Bergen

St. Gilgen/Strobl - Zwei Urlauber aus Deutschland sind am Mittwoch bei Alpinunfällen im Salzburger Flachgau ums Leben gekommen. In der Burggrabenklamm kam ein 65-Jähriger vom Weg ab und stürzte rund 150 Meter über steiles Gelände ab. Und am Postalm-Klettersteig stürzte eine 31-Jährige aus unbekannter Ursache rund 100 Meter in den Rußbach ab, informierte die Polizei am Donnerstag.

Feinstaub belastet Menschen, Wasser und biologische Vielfalt

Genf - Luftverschmutzung ist nicht nur für Menschen gefährlich, sie beeinträchtigt auch die Landwirtschaft, die Wasserqualität, die biologische Vielfalt und die Kohlenstoffspeicherung. Das berichtet die Weltwetterorganisation (WMO) in ihrem jährlichen Bericht über die Luftqualität. Luftverschmutzung verursacht demnach jährlich mehr als 4,5 Millionen vorzeitige Todesfälle und hohe wirtschaftliche und ökologische Kosten.

