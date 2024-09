Russisches Gericht untersagt RBI den Verkauf ihrer Tochter

Wien/Moskau - Die geplante Ausstieg der Raiffeisen Bank International (RBI) aus Russland dürfte sich mit einem Beschluss eines russischen Gerichts deutlich erschweren. Demnach wurde es der Bank per einstweiliger Verfügung de facto verboten, ihre russische Tochter an potenzielle Käufer zu veräußern, wie die RBI am Donnerstagabend in einer Aussendung mitteilte. Am Vorhaben, ihr Geschäft in Russland zu reduzieren, halte man jedoch weiter fest, betonte ein Sprecher gegenüber der APA.

Behörden gehen nach Schüssen in München von Terror aus

Berlin/Salzburg - Nach einem Schusswechsel mit der Polizei in München, bei dem der 18-jährige, zuletzt im Salzburger Flachgau wohnhafte Angreifer von der Polizei erschossen wurde, gehen die Behörden von einem Terrorakt aus. "Aktuell wird jedenfalls von einem terroristischen Anschlag auch mit Bezug zum Generalkonsulat des Staates Israel ausgegangen, wobei ein Schwerpunkt der laufenden Ermittlungen in der Tatmotivation des Tatverdächtigen liegt", teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit.

Mal mehr, mal weniger Harmonie bei ersten TV-Duellen

Wien - Mal größere, mal kleinere ideologische Kluften haben sich bei den ersten TV-Duellen der Spitzenkandidaten und -kandidatinnen für die Nationalratswahl am Donnerstag im ORF aufgetan. So zeigten der grüne Vizekanzler Werner Kogler und SPÖ-Chef Andreas Babler Einigkeit bei Klimaschutz und Armutsbekämpfung, eine Annäherung gab es beim Gasaussteig. FPÖ-Chef Herbert Kickl und NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger diskutierten zumindest eine Spur emotionaler, etwa beim EU-Thema.

Scholz trifft Selenskyj zu Vieraugengespräch

Ramstein/Brüssel - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz trifft am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen. "Der Bundeskanzler trifft den ukrainischen Staatspräsidenten am Freitagnachmittag zu einem Vieraugengespräch in Frankfurt am Main", teilte ein Regierungssprecher in Berlin am Donnerstag mit. Am Freitag findet auch auf der nahe Frankfurt gelegenen US-Militärbasis Ramstein ein neuerliches Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe statt.

"Bandenkrieg" in Wien nach weiteren Festnahmen geklärt

Wien - Nach den ethnisch motivierten und bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Gruppen von jungen Männern in Wien sind vier weitere Verdächtige festgenommen und 25 mutmaßliche Täter ausgeforscht worden. Damit dürften alle Rädelsführer aus dem Verkehr gezogen worden sein. Bei den Razzien sei auch eine Pistole vom Kaliber neun Millimeter sichergestellt worden, sagte Gerhard Winkler, der Leiter des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamts, am Donnerstag gegenüber der APA.

14 Jahre Haft für versuchten Mord in Wiener Bäckerei

Wien - Am Landesgericht ist am Donnerstagabend ein 63-jähriger Mann wegen versuchten Mordes in einer Bäckerei in Wien-Ottakring zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Er war am 15. Dezember 2023 in der Backstube mit einem Klappmesser auf einen 25-jährigen Ex-Arbeitskollegen losgegangen und hatte diesem die Klinge in die Brust gestoßen. "Er war mit seiner Arbeitsweise nicht zufrieden. Er hat sich entschlossen, ihn zu töten", hatte die Staatsanwältin zu Beginn der Verhandlung erklärt.

