Kogler fordert von Rot und Schwarz "Brandmauer" gegen FPÖ

Wien - Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler fordert von der ÖVP, aber auch von der SPÖ eine klare Absage an eine Koalition mit den Freiheitlichen. "Die Rechtsextremen kommen nicht infrage", sagte Kogler im APA-Interview. Die FPÖ distanziere sich nicht von den Identitären, die "immer offener neonazistisch auftreten" - "wehret den Anfängen", warnte er. Für die letzte Nationalratssitzung vor der Wahl kündigte Kogler finanzielle Erleichterungen und das Eheverbot bis 18 Jahre an.

Südchina rüstet sich für Taifun "Yagi"

Hongkong - Nachdem "Yagi" auf den Philippinen gewütet und mehrere Todesopfer gefordert hat, steht der Taifun kurz vor seiner Ankunft in China. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, habe sich "Yagi" über dem Südchinesischen Meer zu einem Super-Taifun mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde entwickelt. Es werde demnach wahrscheinlich der schwerste Sturm seit zehn Jahren in der Region.

Kein "typischer Islamist" hinter Anschlagsversuch in München

München (Bayern)/Salzburg/Wien - Nach einem mutmaßlich terroristisch motivierten Schusswechsel in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München, bei dem der Angreifer von der Exekutive erschossen wurde, sind am Freitag weitere Details über den zuletzt im Flachgau wohnhaften 18-Jährigen bekannt geworden. Bei dem Mann handelte es sich um keinen "klassischen Islamisten". Während er sich am Donnerstag mit einer Langwaffe auf den Weg nach München machte, hatten Angehörige Abgängigkeitsanzeige erstattet.

Kontaktgruppe berät in Ramstein über Hilfe für Ukraine

Ramstein - Verteidigungsminister und Militärs aus aller Welt treffen sich am Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland zu Gesprächen über die weitere Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Zu der Konferenz auf der größten US-Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eingeladen.

London liefert der Ukraine Hunderte Luftabwehr-Raketen

London - Großbritannien liefert der Ukraine 650 Raketen zur Luftabwehr. Das teilte das Verteidigungsministerium in London vor einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein im deutschen Rheinland-Pfalz mit. Verteidigungsminister John Healey werde das Luftabwehr-Paket im Wert von 162 Millionen Pfund (192 Millionen Euro) bei dem Treffen verkünden, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstagabend.

China will Gestein vom Mars holen

Hefei - China will in etwa vier Jahren eine Weltraummission starten, um Proben vom Mars zurück auf die Erde zu bringen. Das ist bisher noch keinem Land oder Unternehmen gelungen. Bisher wurde Marsgestein auf dem roten Planeten untersucht und Daten davon zur Erde geschickt.

UNO: erschütternde Menschenrechtsverletzungen im Sudan

Genf/Khartum - Bei dem Machtkampf im Sudan zwischen Regierung und Milizen sind nach einem UNO-Bericht seit April 2023 mindestens 18.800 Menschen umgekommen. Die Kriegsparteien und ihre Verbündeten seien für "ein erschreckendes Ausmaß an erschütternden Menschenrechtsverletzungen" verantwortlich, berichtete das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf.

red