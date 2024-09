Selenskyj fordert weitere Waffenlieferungen von Verbündeten

Ramstein - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei Gesprächen in Deutschland von westlichen Verbündeten weitere Waffen im Abwehrkampf gegen die russische Invasion gefordert. "Wir brauchen mehr Waffen, um die russischen Truppen von unserem Territorium zu vertreiben und besonders aus dem Gebiet Donezk", sagte Selenskyj bei der Eröffnungssitzung der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland.

Russische Angriffe treffen mehrere ukrainische Regionen

Moskau - Schwere russische Angriffe haben in der Nacht auf Freitag Schäden in gleich mehreren Regionen der Ukraine angerichtet. Bei einem russischen Raketenangriff sei in der ukrainischen Stadt Pawlohrad nach Angaben des Gouverneurs der Oblast Dnipropetrowsk ein Mensch ums Leben gekommen. Mehr als 50 Personen, darunter drei Kinder, seien verletzt worden, teilte Gouverneur Serhij Lyssak bei Telegram mit. Zudem seien mehrere Feuer ausgebrochen. Ein Wohnhochhaus sei beschädigt worden.

Kein "typischer Islamist" hinter Anschlagsversuch in München

München (Bayern)/Salzburg/Wien - Nach einem mutmaßlich terroristisch motivierten Schusswechsel in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München, bei dem am Donnerstag der Angreifer von der Exekutive erschossen wurde, sind weitere Details über den zuletzt im Flachgau wohnhaften 18-Jährigen bekannt geworden. Bei dem Mann handelte es sich um keinen "klassischen Islamisten". Er besuchte bis Anfang 2024 eine HTL für Elektrotechnik in Salzburg, galt als intelligent und war ein guter Schüler.

Rund 20 Tote bei Luftangriffen auf Zivilisten in Myanmar

Naypyidaw - Im Krisenland Myanmar sind bei Luftangriffen des Militärs auf ein Flüchtlingscamp und eine Kleinstadt nach Angaben von Augenzeugen und lokalen Medien mindestens 20 Zivilisten getötet und viele weitere verletzt worden. Zu den Toten gehören demnach vor allem Kinder. Die Angriffe ereigneten sich im östlich gelegenen Shan-Staat. Die beiden attackierten Orte werden von Widerstandskämpfern kontrolliert.

Feuer bei Ammoniakanlage im Chemiepark Linz

Linz - Im Teil einer Ammoniakanlage der Firma LAT Nitrogen im Chemiepark Linz ist Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Arbeiter bemerkten eine Stichflamme und schlugen Alarm. Aus bisher ungeklärter Ursache sei im Bereich der Synthese der Anlage eine "Wasserstoffundichtheit" aufgetreten, die zu einem Brand geführt habe, bestätigte Geschäftsführer Leonhard Werner einen Bericht auf "krone.at". Verletzt wurde niemand.

ÖVP verknüpft Schule und Integration

Wien - Am Tag nach der Präsentation des eigenen Wahlprogramms hat die ÖVP am Freitag begonnen, nun die einzelnen Kapitel vertieft an die Öffentlichkeit zu bringen. Zunächst an der Reihe war der Bildungsbereich, den die Volkspartei stark mit Integrationsmaßnahmen verknüpft. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bewarb einmal mehr eine Bildungspflicht sowie einen Ausbau der Deutsch-Förderklassen an den Nachmittagen.

Weiterhin keine Einigung zu Gratis-Corona-Tests

Wien - Für Corona-Tests, die bereits seit 1. April auch beim Arzt kostenpflichtig sind (auch im Verdachtsfall), gibt es nach wie vor keine Verhandlungslösung. Grundsätzliches Ziel ist, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt, allerdings nur für Risikopatienten. Knackpunkt ist die Honorarhöhe. Ein Vorschlag der Ärztekammer werde nun vom Dachverband der Sozialversicherungen "geprüft", hieß es am Freitag seitens des Verbands zur APA, man hoffe auf eine baldige Einigung.

Nach Paris verbietet auch Madrid alle Leih-Scooter

Madrid - Gut ein Jahr nach Paris verbietet Madrid als zweite westeuropäische Hauptstadt den Verleih von E-Scootern. Die Maßnahme werde im Oktober in Kraft treten, teilte Bürgermeister Jos� Luis Mart�nez-Almeida mit. Man werde den drei Anbietern die Lizenzen entziehen, weil sie "sich nicht an Bedingungen gehalten haben, die wir zur Gewährleistung der Sicherheit von Fußgängern, insbesondere von älteren Menschen, gestellt haben.

