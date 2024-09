Schweigegeld-Prozess: Trump-Strafmaß erst nach US-Wahl

New York/Washington - Im New Yorker Prozess um Schweigegeldzahlungen von Ex-Präsident Donald Trump wird die Strafe erst nach der Präsidentenwahl verkündet. Richter Juan Merchan gab einem entsprechenden Antrag Trumps statt und legte das neue Datum auf den 26. November fest, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging. Zuvor war die Festlegung des Strafmaßes für den 18. September erwartet worden. Trump fährt damit einen bedeutenden Erfolg im Rennen um das Weiße Haus ein.

Selenskyj fordert Langstreckenraketen für Ziele in Russland

Ramstein - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von den westlichen Partnern Langstreckenraketen, um damit auch Ziele in Russland angreifen zu können. "Rote Linien" von Russlands Staatschef Wladimir Putin sollten die westlichen Alliierten ignorieren, so Selenskyj am Freitag bei einem Treffen der sogenannten Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Ramstein in Deutschland. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin teilte das Anliegen nicht. Prinzipiell sagte er aber weitere Hilfe zu.

Italiens Kulturminister Sangiuliano tritt nach Affäre zurück

Rom - Der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano ist am Freitag zurückgetreten. Der Minister aus den Reihen der rechtspopulistischen Regierungspartei "Fratelli d'Italia" (FdI - Brüder Italiens) zog die Konsequenzen eines ausgedehnten Skandals um eine Affäre mit einer Influencerin, der in Italien seit Tagen für Schlagzeilen sorgt. Sangiuliano kündigte seinen Rücktritt nach einem Gespräch mit Premierministerin Giorgia Meloni an.

Brasilianische Musiklegende S�rgio Mendes gestorben

Los Angeles - S�rgio Mendes vermählte den Samba mit dem Bossa Nova und kreierte so seinen typischen Sound. Der Song "Mas que nada" (etwa: "Was soll's?") des Jazzmusikers und Pianisten ist eine Hymne auf die Unbeschwertheit und die Leichtigkeit, die im größten Land Südamerikas fast jeder kenn. Jetzt ist die brasilianische Musiklegende im Alter von 83 Jahren in Los Angeles gestorben, wie seine Familie mitteilte.

EU erwägt Steuerbefreiung für Kerosin für weitere 20 Jahre

Brüssel - Kerosin könnte in der EU 20 Jahre steuerfrei bleiben. Laut einem Entwurf, den Reuters einsehen konnte, ziehen die EU-Länder diese Option in Betracht. Die Begründung: Mangels genügend nachhaltiger alternativer Kraftstoffe (SAF) auf dem Markt würde eine Besteuerung von Flugzeugtreibstoffen nur zu teureren Flugtickets führen, statt den Wechsel von fossilen Brennstoffen zu SAF zu fördern.

ÖVP verknüpft Schule und Integration

Wien - Am Tag nach der Präsentation des eigenen Wahlprogramms hat die ÖVP am Freitag begonnen, nun die einzelnen Kapitel vertieft an die Öffentlichkeit zu bringen. Zunächst an der Reihe war der Bildungsbereich, den die Volkspartei stark mit Integrationsmaßnahmen verknüpft. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bewarb einmal mehr eine Bildungspflicht sowie einen Ausbau der Deutsch-Förderklassen an den Nachmittagen.

