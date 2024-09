Ukraine meldet massiven russischen Drohnenangriff

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat wieder einen massiven russischen Drohnenangriff gemeldet. Russland habe in der Nacht mit insgesamt 67 Langstreckendrohnen angegriffen, teilte die ukrainische Luftwaffe am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Davon habe die Luftabwehr 58 Drohnen abgeschossen. Elf ukrainische Regionen seien attackiert worden. Zu möglichen Opfern oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.

Mindestens zwei Tote durch Super-Taifung "Yagi" in Südchina

Peking - Nach den heftigen Regenfällen und Winden durch Super-Taifun "Yagi" sind im Süden Chinas mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden mindestens 92 Menschen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach ereigneten sich die beiden Todesfälle in der Stadt Ding"an auf der Tropeninsel Hainan. Dort wurden Verletzte in den Städten Wenchang und in Haikou gemeldet.

Ludwig für Änderungen beim Flüchtlingsnachzug

Wien - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will die Regeln beim Familiennachzug von Flüchtlingen ändern. Im Interview mit der "Presse" spricht er sich dafür aus, die Zusammenführung "zeitlich anders zu staffeln". Damit hätte man nicht mit einem Schlag so viele zusätzliche Kinder, die auch besondere Betreuung im Bereich des Spracherwerbs und der Integration erfordern, zu betreuen.

"Starliner"-Kapsel problemlos zur Erde zurückgekehrt

Washington - Das krisengeplagte Raumschiff "Starliner" ist nach drei Monaten im All ohne große Probleme zur Erde zurückgekehrt. Die vom US-Konzern Boeing gefertigte Kapsel hatte kurz nach Mitternacht deutscher Zeit ohne Besatzung an Bord von der Internationalen Raumstation (ISS) 400 Kilometer über der Erde abgedockt, wie Live-Aufnahmen der US-Weltraumbehörde NASA zeigten. Nach rund sechs Stunden setzte der "Starliner" in der Wüste des US-Bundesstaats New Mexico auf.

Palästinenser: 13 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Gaza - Bei israelischen Angriffen auf eine Flüchtlingsschule und ein Wohnhaus im Gazastreifen sind nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mindestens dreizehn Palästinenser ums Leben gekommen. 15 weitere Person wurden bei den Vorfällen verletzt, wie Wafa berichtet. Mindestens acht Todesopfer habe es in Flüchtlingszelten an der Halima al-Sa'diyya Schule in Dschabalia im Norden von Gaza.

Brückengeländer brach - Wanderin in Tirol 5 Meter abgestürzt

Thiersee - Weil das hölzerne Geländer brach, ist am Freitag in Thiersee (Bez. Kufstein) eine 68-jährige Wanderin von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Die Deutsche landete auf einer steilen Böschung und blieb dort liegen, informierte die Landespolizeidirektion Tirol am Samstag. Die Frau zog sich eine Armfraktur zu und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

USA: Mensch an Vogelgrippe ohne Kontakt zu Tieren erkrankt

Washington - In den USA ist nach Angaben der Gesundheitsbehörden erstmals ein Mensch an Vogelgrippe erkrankt, ohne dass ein Kontakt zu infizierten Tieren bestand. Der Erwachsene mit einer Vorerkrankung sei am 22. August im US-Bundesstaat Missouri in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Dort habe er antivirale Medikamente gegen Influenza erhalten, habe sich erholt und sei entlassen worden, teilten die Gesundheitsbehörden der USA (CDC) und des Bundesstaates am Freitag mit.

