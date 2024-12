Nehammer bewirbt im Intensivwahlkampf "Stabilität"

Wien - Mit einer energischen Rede hat ÖVP-Spitzenkandidat und Bundeskanzler Karl Nehammer am Samstag nun auch offiziell die Intensivphase des Nationalratswahlkampfes eröffnet. Schweißgebadet in der Wiener Eissporthalle Steffl Arena bewarb Nehammer "Stabilität statt Chaos" und "die Mitte". Klubchef August Wöginger hatte zuvor scharfe Kritik an FPÖ-Chef Herbert Kickl geübt - dieser sei "ein gefährlicher Mensch".

FPÖ-Wahlkampfauftakt in Graz zwischen Trump und Oberkrainer

Wien/Graz - Mit einer Mischung aus Trump-Rally und Oberkrainer-Show ist am Samstag die FPÖ offiziell in den Wahlkampf gestartet. Erwarteter Star des von den Blauen inszenierten Großereignisses in der Messe Graz war natürlich Parteichef und Spitzenkandidat Herbert Kickl. Aber auch Steiermark-Wahlkampf wurde schon etwas geübt. So stellte Landesparteichef Mario Kunasek abermals den Landeshauptmann-Anspruch - freilich unter einem Bundeskanzler Kickl, wie er es sich wünschte.

Franzosen demonstrieren gegen Ernennung von Barnier

Paris - In Frankreich sind am Samstag Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Ernennung des konservativen Politikers Michel Barnier zum Ministerpräsidenten zu protestieren. Linke Parteien werfen Präsident Emmanuel Macron vor, mit der Auswahl des Ex-EU-Kommissars das Ergebnis der Parlamentswahl vor rund zwei Monaten zu ignorieren. Die Behörden rechnen Medienberichten zufolge mit etwa 15.000 Demonstranten in über 100 Städten, darunter Bordeaux, Paris und Nantes.

CIA und MI6 warnen vor Gefahren für "Weltordnung"

London - Die Chefs der Auslandsgeheimdienste der USA und Großbritanniens haben vor dem Hintergrund internationaler Krisen und Konflikte für eine Vertiefung ihrer Zusammenarbeit geworben. Die Weltordnung sei "auf eine Art und Weise bedroht, wie wir sie seit dem Kalten Krieg nicht mehr erlebt haben", schrieben CIA-Chef Bill Burns und MI6-Chef Richard Moore in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Financial Times" vom Samstag.

Tote bei russischem Beschuss in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuem russischen Artilleriebeschuss sind in der Stadt Kostjantyniwka im ostukrainischen Gebiet Donezk nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Dabei handle es sich um drei Männer im Alter von 24 bis 69 Jahren, teilte der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Drei weitere Menschen seien verletzt worden. Ein Mehrfamilienhaus, ein Verwaltungsgebäude und ein Geschäft seien beschädigt worden.

Mindestens vier Tote in Vietnam durch Taifun "Yagi"

Peking - Durch Supertaifun "Yagi" sind im Norden Vietnams mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach einem ersten Todesfall am Freitag riss der Sturm am Samstag in der Provinz Quang Ninh Metalldächer von Häusern, die drei Menschen töteten, wie staatliche Medien unter Berufung auf den Katastrophenschutz berichteten. Zuvor waren bereits in China und auf den Philippinen mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen.

Palästinenser: 17 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Gaza - Der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen ist am Samstag mit unverminderter Härte in seinen zwölften Monat gegangen. Das Palästinensergebiet wurde in der Nacht und in der Früh erneut von israelischen Luftangriffen und Artilleriebeschuss erschüttert, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. In mehreren Orten im Zentrum und im Norden des Gazastreifens gab es nach palästinensischen Angaben mindestens 17 Tote.

Algerien wählt Präsidenten - Machthaber Tebboune als Favorit

Algier - Bei der Präsidentschaftswahl in Algerien ist Amtsinhaber Abdelmadjid Tebboune am Samstag als klarer Favorit angetreten. Spannend bei dem Urnengang, zu dem 24 Millionen Bürger aufgerufen waren, war weniger, wer gewinnt, als die Frage, wie viele Wähler der mit harter Hand regierende Tebboune mobilisieren kann. Bei seiner Wahl im Jahr 2019 waren 60 Prozent der Bürger den Wahlurnen ferngeblieben.

