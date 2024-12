Goldener Löwe in Venedig für Almod�vars "The Room Next Door"

Venedig - Der spanische Kult-Regisseur Pedro Almod�var hat für sein Beziehungsdrama "The Room Next Door" den Goldenen Löwen des Filmfestivals in Venedig erhalten. Der 74-Jährige nahm den Hauptpreis des renommierten Festivals am Lido am Samstagabend entgegen. "The Room Next Door" ist der erste auf Englisch gedrehte Film des Spaniers. Die australische Schauspielerin Nicole Kidman gewann den Preis für die beste Schauspielerin, bester Schauspieler wurde der Franzose Vincent Lindon

Kickl hoffte bei Auftakt auf "Mauerfall" am Wahltag

Wien/Graz - FPÖ-Obmann und Spitzenkandidat Herbert Kickl hat die Abgrenzung der anderen Parteien von den Freiheitlichen mit der einstigen Situation in der DDR verglichen. Dementsprechend hofft er auf einen "Mauerfall" am Tag der Nationalratswahl, wie er beim offiziellen Wahlkampfauftakt am Samstag in Graz sagte. "Volkskanzler" will Kickl weiterhin sein und so "eine neue Ära der österreichischen Geschichte" nach der Wahl schreiben.

Franzosen demonstrieren gegen Ernennung von Barnier

Paris - In Frankreich sind am Samstag Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Ernennung des konservativen Politikers Michel Barnier zum Ministerpräsidenten zu protestieren. Linke Parteien werfen Präsident Emmanuel Macron vor, mit der Auswahl des Ex-EU-Kommissars das Ergebnis der Parlamentswahl vor rund zwei Monaten zu ignorieren. Die Behörden rechnen Medienberichten zufolge mit etwa 15.000 Demonstranten in über 100 Städten, darunter Bordeaux, Paris und Nantes.

Zehntausende demonstrieren in Israel für einen Geisel-Deal

Tel Aviv - Zehntausende Menschen haben in Tel Aviv und anderen israelischen Städten für den Abschluss eines Abkommens zur Freilassung von rund 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas demonstriert. "Ihre Zeit läuft ab", sagte die Verwandte einer von der den islamistischen Extremisten erschossenen Geisel auf der Kundgebung in Tel Aviv. "Wir dürfen kein Leben mehr opfern, wir dürfen sie (die verbleibenden Geiseln) nicht opfern."

Linzer Klangwolke ehrte mit Luftballett Menschheitspioniere

Linz - Acht Pioniere der Menschheit und ein einsamer Wal haben Samstagabend den inhaltlichen Bogen der Visualisierten Linzer Klangwolke im Donaupark gebildet. 130 Statistinnen und Statisten absolvierten Luftballett hoch über dem Wasser und zeichneten mit ihren Körpern Bilder in die Luft. Die Show der spanischen Künstlergruppe La Fura dels Baus war durchdacht, ästhetisch, aber - kleiner Wermutstropfen - etwas statisch, sodass die Sicht nicht von überall optimal war.

Britischer Premier: Moment für Neustart mit Irland

Dublin - Bei einem Besuch des britischen Premierministers Keir Starmer im EU-Mitgliedsstaat Irland haben Starmer und der irische Regierungschef Simon Harris den gemeinsamen Willen zu einem "Neustart" ausgedrückt. Das Treffen in Dublin finde statt, um "auszuloten, wie ein Neustart in der Praxis für unsere Bürger auf beiden Inseln aussehen könnte", sagte Harris am Samstag zu Beginn der Gespräche. Es war der erste Besuch eines britischen Premierministers in Irland seit fünf Jahren.

Wahllokale in Algerien bleiben länger offen

Algier - Angesichts einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung ist bei der Präsidentschaftswahl in Algerien die Öffnung der Wahllokale um eine Stunde verlängert worden. Bis 17.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) lag die Wahlbeteiligung laut Wahlbehörde Anie bei 26,46 Prozent - und damit rund sieben Prozentpunkte niedriger als zur selben Uhrzeit bei der Wahl im Jahr 2019. Laut Anie wurde auf "Aufforderung einiger Koordinatoren" die Öffnung der Wahllokale bis 21.00 Uhr MESZ verlängert.

Zwei Tote bei Verkehrsunfall in der Obersteiermark

St. Gallen - Ein Verkehrsunfall hat am Samstag in der Obersteiermark laut Polizei zwei Menschenleben gefordert. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor ein 77-Jähriger aus dem Raum Leoben im Ortsgebiet von St. Gallen (Bezirk Liezen) gegen 14:00 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Der Pkw, in dem sich auch die 75-jährige Gattin des Lenkers befand, krachte gegen eine Hausmauer, überschlug sich in der Folge mehrmals und kam nach etwa 70 Meter zum Stillstand.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red