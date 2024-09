Goldener Löwe in Venedig für Almod�vars "The Room Next Door"

Venedig - Der spanische Kult-Regisseur Pedro Almod�var hat für sein Beziehungsdrama "The Room Next Door" den Goldenen Löwen des Filmfestivals in Venedig erhalten. Der 74-Jährige nahm den Hauptpreis des renommierten Festivals am Lido am Samstagabend entgegen. "The Room Next Door" ist der erste auf Englisch gedrehte Film des Spaniers. Die australische Schauspielerin Nicole Kidman gewann den Preis für die beste Schauspielerin, bester Schauspieler wurde der Franzose Vincent Lindon

Kickl hoffte bei Auftakt auf "Mauerfall" am Wahltag

Wien/Graz - FPÖ-Obmann und Spitzenkandidat Herbert Kickl hat die Abgrenzung der anderen Parteien von den Freiheitlichen mit der einstigen Situation in der DDR verglichen. Dementsprechend hofft er auf einen "Mauerfall" am Tag der Nationalratswahl, wie er beim offiziellen Wahlkampfauftakt am Samstag in Graz sagte. "Volkskanzler" will Kickl weiterhin sein und so "eine neue Ära der österreichischen Geschichte" nach der Wahl schreiben.

Ruf nach mehr Förderung der 24-Stunden-Betreuung

Wien - Bei der 24-Stunden-Betreuung daheim wird neuerlich der Ruf nach einer Erhöhung der Förderung laut. Sehr viele Betroffene könnten sich mit der derzeitigen Summe die Betreuung daheim nicht leisten und müssten ins Pflegeheim ausweichen, was teurer und unerwünscht sei, sagte Thomas Blaindorfer von der Vermittlungsagentur "Pflegebörse" zur APA. Die grüne Pflege-Sprecherin Bedrana Ribo kann dem Begehr etwas abgewinnen, verwies aber auch auf die erzielten Schritte im Pflegebereich.

Vertrauen in Regierung nach historischem Hoch abgestürzt

Wien - Noch nie seit dem Start des APA/OGM-Vertrauensindex im Jahr 2003 hatte eine Regierung so schwache Werte wie die scheidende aus ÖVP und Grünen. Im August kamen die türkis-grünen Regierungsmitglieder nur noch auf durchschnittlich minus 13,3 Punkte. Sowohl der anfängliche Höhenflug 2020 als auch der folgende Absturz war rekordverdächtig. "Eine solche Berg- und Talfahrt innerhalb einer Regierungsperiode war bisher noch nie zu beobachten", sagt OGM-Data Scientist Johannes Klotz.

Brucknerfest-Eröffnung in skandalgetrübtem Jubeljahr

Linz - In Linz wird am Sonntag das Internationale Brucknerfest offiziell eröffnet. Als Festrednerin wird die Philosophin und Publizistin Lisz Hirn fungieren. Das Klassikfestival steht heuer im Zeichen des Brucknerjahres anlässlich des 200. Geburtstags des Namensgebers und wartet in seinem Programm mit dem gesamten sinfonischen und sakralen Schaffen des Jubilars auf. Die Feierstimmung ist angesichts der Brucknerhausaffäre aber etwas gedämpft.

Letzter Tag der Regionalwahlen in Russland

Moskau - In Russland enden an diesem Sonntag die vielerorts auch unter dem Eindruck des Angriffskrieges gegen die Ukraine abgehaltenen Kommunal- und Regionalwahlen. Kremlchef Wladimir Putin, der selbst online über den neuen Moskauer Stadtrat abstimmte, sprach von wichtigen Wahlen. Die Urnengänge hätten immer "eine große Bedeutung für die politische Stabilität im Land, und heute ist das besonders wichtig", sagte er in einem vom Kreml veröffentlichten Video.

Neue Massendemos in Israel für Gaza-Deal

Tel Aviv - Während Israels Armee im abgeriegelten Gazastreifen weiter gegen die islamistische Hamas vorgeht, kommt es im eigenen Land zu neuen Massendemonstrationen. Bei der Hauptkundgebung in der Hafenmetropole Tel Aviv sowie weiteren Protesten in anderen israelischen Städten forderten die Teilnehmer ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung von rund 100 Geiseln. Die Organisatoren sprachen laut örtlichen Medienberichten von 500.000 Demonstranten allein in Tel Aviv.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red