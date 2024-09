Venezolanischer Oppositionskandidat nach Spanien ausgereist

Caracas - Rund sechs Wochen nach der umstrittenen Wahl in Venezuela hat der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Edmundo Gonzalez das südamerikanische Land verlassen und ist nach Spanien ausgereist. Gonzalez sei auf eigenen Wunsch mit einem Flugzeug der spanischen Luftwaffe von Caracas unterwegs nach Spanien, teilte der spanische Außenminister Jose Manuel Albares am Sonntag auf der Online-Plattform X mit. Die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodriguez bestätigte die Ausreise.

48-Jährige auf Klettersteig in Walchsee abgestürzt - tot

Walchsee - Eine 48-jährige Bergsteigerin ist in Walchsee in Tirol auf dem Klettersteig "Bergkamerad" nach einem Absturz zu Tode gekommen. Bei einer Schlüsselstelle sei die Frau über eine steile und felsige Rinne rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Frau war gemeinsam mit einer Freundin unterwegs, beide waren laut Polizei gut ausgerüstet. Die 29-jährige Freundin wurde unverletzt von einem Rettungshubschrauber geborgen.

Wahlabteilungsleiter: Vieles neu, Briefwahl bereits möglich

Wien - In drei Wochen wählt Österreich seinen Nationalrat neu. Bereits jetzt ist es möglich, seine Stimme abzugeben: via Briefwahl. Neu ist dabei, dass das nun österreichweit mittels Wahlkarte direkt bei jeder Gemeinde möglich ist, wie der Leiter der Wahlabteilung im Innenministerium, Gregor Wenda, im APA-Interview ausführte. Neu ist unter anderem auch, dass die meisten Briefwahlstimmen (wie schon bei der EU-Wahl) gleich am Sonntag mitausgezählt werden.

Brucknerfest-Eröffnung in skandalgetrübtem Jubeljahr

Linz - In Linz wird am Sonntag das Internationale Brucknerfest offiziell eröffnet. Als Festrednerin wird die Philosophin und Publizistin Lisz Hirn fungieren. Das Klassikfestival steht heuer im Zeichen des Brucknerjahres anlässlich des 200. Geburtstags des Namensgebers und wartet in seinem Programm mit dem gesamten sinfonischen und sakralen Schaffen des Jubilars auf. Die Feierstimmung ist angesichts der Brucknerhausaffäre aber etwas gedämpft.

Vertrauen in Regierung nach historischem Hoch abgestürzt

Wien - Noch nie seit dem Start des APA/OGM-Vertrauensindex im Jahr 2003 hatte eine Regierung so schwache Werte wie die scheidende aus ÖVP und Grünen. Im August kamen die türkis-grünen Regierungsmitglieder nur noch auf durchschnittlich minus 13,3 Punkte. Sowohl der anfängliche Höhenflug 2020 als auch der folgende Absturz war rekordverdächtig. "Eine solche Berg- und Talfahrt innerhalb einer Regierungsperiode war bisher noch nie zu beobachten", sagt OGM-Data Scientist Johannes Klotz.

Letzter Tag der Regionalwahlen in Russland

Moskau - In Russland enden an diesem Sonntag die vielerorts auch unter dem Eindruck des Angriffskrieges gegen die Ukraine abgehaltenen Kommunal- und Regionalwahlen. Kremlchef Wladimir Putin, der selbst online über den neuen Moskauer Stadtrat abstimmte, sprach von wichtigen Wahlen. Die Urnengänge hätten immer "eine große Bedeutung für die politische Stabilität im Land, und heute ist das besonders wichtig", sagte er in einem vom Kreml veröffentlichten Video.

Ruf nach mehr Förderung der 24-Stunden-Betreuung

Wien - Bei der 24-Stunden-Betreuung daheim wird neuerlich der Ruf nach einer Erhöhung der Förderung laut. Sehr viele Betroffene könnten sich mit der derzeitigen Summe die Betreuung daheim nicht leisten und müssten ins Pflegeheim ausweichen, was teurer und unerwünscht sei, sagte Thomas Blaindorfer von der Vermittlungsagentur "Pflegebörse" zur APA. Die grüne Pflege-Sprecherin Bedrana Ribo kann dem Begehr etwas abgewinnen, verwies aber auch auf die erzielten Schritte im Pflegebereich.

Mindestens acht Tote bei Gebäudeeinsturz in Indien

Lucknow - Beim Einsturz eines Gebäudes im Nordosten Indiens sind Samstagnachmittag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen am Sonntag acht Leichen aus den Trümmern des dreistöckigen Gebäudes in der Stadt Lucknow, wie örtliche Medien berichteten. Laut der Nachrichtenagentur PTI suchten staatliche Rettungsdienste mit Baggern nach weiteren Verschütteten. Den Angaben zufolge gab es mindestens 28 Verletzte.

