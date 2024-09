Mann hing nach Brand am Fensterbrett - gerettet

Wien - In letzter Sekunde hat die Feuerwehr am Sonntag in der Früh einem Mann bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten das Leben gerettet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hing der Betroffene nur mehr am Fensterbrett seiner Wohnung im zweiten Stock. Er konnte mit einem Sprungkissen in Sicherheit gebracht werden, hieß es in einer Aussendung.

Venezolanischer Oppositionskandidat nach Spanien ausgereist

Caracas - Rund sechs Wochen nach der umstrittenen Wahl in Venezuela hat der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Edmundo Gonzalez das südamerikanische Land verlassen und ist nach Spanien ausgereist. Gonzalez sei auf eigenen Wunsch mit einem Flugzeug der spanischen Luftwaffe von Caracas unterwegs nach Spanien, teilte der spanische Außenminister Jose Manuel Albares am Sonntag auf der Online-Plattform X mit. Die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodriguez bestätigte die Ausreise.

Angreifer tötet drei Israelis an Grenzübergang zu Jordanien

Ramallah - Bei einem Anschlag an einem Grenzübergang zwischen dem besetzten Westjordanland und Jordanien sind nach israelischen Angaben drei Zivilisten getötet worden. Ein Angreifer sei mit einem Lkw aus Jordanien zur Grenze an der Allenby-Brücke gekommen, sei ausgestiegen und habe das Feuer eröffnet, teilte die israelische Armee am Sonntag mit. Der Angreifer sei von den israelischen Sicherheitskräften erschossen worden.

48-Jährige auf Klettersteig in Walchsee abgestürzt - tot

Walchsee - Eine 48-jährige Bergsteigerin ist in Walchsee in Tirol auf dem Klettersteig "Bergkamerad" nach einem Absturz zu Tode gekommen. Bei einer Schlüsselstelle sei die Frau über eine steile und felsige Rinne rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Frau war gemeinsam mit einer Freundin unterwegs, beide waren laut Polizei gut ausgerüstet. Die 29-jährige Freundin wurde unverletzt von einem Rettungshubschrauber geborgen.

Wahlabteilungsleiter: Vieles neu, Briefwahl bereits möglich

Wien - In drei Wochen wählt Österreich seinen Nationalrat neu. Bereits jetzt ist es möglich, seine Stimme abzugeben: via Briefwahl. Neu ist dabei, dass das nun österreichweit mittels Wahlkarte direkt bei jeder Gemeinde möglich ist, wie der Leiter der Wahlabteilung im Innenministerium, Gregor Wenda, im APA-Interview ausführte. Neu ist unter anderem auch, dass die meisten Briefwahlstimmen (wie schon bei der EU-Wahl) gleich am Sonntag mitausgezählt werden.

Mindestens acht Tote bei Gebäudeeinsturz in Indien

Lucknow - Beim Einsturz eines Gebäudes im Nordosten Indiens sind Samstagnachmittag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen am Sonntag acht Leichen aus den Trümmern des dreistöckigen Gebäudes in der Stadt Lucknow, wie örtliche Medien berichteten. Laut der Nachrichtenagentur PTI suchten staatliche Rettungsdienste mit Baggern nach weiteren Verschütteten. Den Angaben zufolge gab es mindestens 28 Verletzte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red