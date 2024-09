Brucknerfest-Eröffnung mit Appell zu Neustart

Linz - In Linz ist am Sonntag das Internationale Brucknerfest offiziell eröffnet worden. Der Festakt stand im Schatten der Brucknerhaus-Affäre. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) rief zu einem Neustart in der Zusammenarbeit zwischen Land und Stadt auf, denn dem Publikum "ist es egal, wer im Grundbuch als Eigentümer vermerkt ist". Festrednerin Lisz Hirn widmete sich ebenso wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) der Bedeutung der Kunst für die Demokratie.

Russland nimmt weitere Ortschaft in Ostukraine ein

Donezk - Die russische Armee hat nach eigenen Angaben eine weitere Ortschaft im Osten der Ukraine eingenommen. Die Truppen hätten die in der Region Donezk gelegene Ortschaft Nowohrodiwka "befreit", erklärte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag. Nowohrodiwka, wo vor dem Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 mehr als 14.000 Menschen lebten, liegt rund 20 Kilometer von der logistisch wichtigen Stadt Pokrowsk entfernt.

20 Tote durch Supertaifun "Yagi" in Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - Durch den Supertaifun "Yagi" sind im Norden von Vietnam mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Der Sturm riss am Wochenende Dächer von Häusern, löste Erdrutsche aus und versenkte Boote in der bei Touristen beliebten Ha-Long-Bucht, die zum Unseco-Weltnaturerbe gehört. Zuvor waren durch "Yagi" bereits im Süden Chinas und auf den Philippinen mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen.

Deutsche Künstlerin Rebecca Horn gestorben

Frankfurt am Main - Die deutsche Künstlerin Rebecca Horn ist tot. Sie sei am Freitagabend (6. September) im Alter von 80 Jahren gestorben, sagte Peter Raue, Vorsitzender der von Horn gegründeten Moontower Foundation, der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst berichtete das Kunstmagazin "Monopol" unter Berufung auf Horns New Yorker Galerie Sean Kelly. Am 24. März hatte sie ihren 80. Geburtstag gefeiert. Eine umfangreiche Retrospektive ist noch bis 13. Oktober im Haus der Kunst in München zu sehen.

Drei Tote bei Anschlag an Grenzübergang nach Jordanien

Ramallah/Amman - Bei einem Anschlag an einem Grenzübergang zwischen dem besetzten Westjordanland und Jordanien sind drei Zivilisten getötet worden. Ein Angreifer sei mit einem Lkw aus Jordanien zur Grenze an der Allenby-Brücke gekommen, sei ausgestiegen und habe das Feuer eröffnet, teilte die israelische Armee am Sonntag mit. Der Angreifer sei von israelischen Sicherheitskräften erschossen worden. Die Opfer erlagen ihren schweren Schusswunden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Wahlabteilungsleiter: Vieles neu, Briefwahl bereits möglich

Wien - In drei Wochen wählt Österreich seinen Nationalrat neu. Bereits jetzt ist es möglich, seine Stimme abzugeben: via Briefwahl. Neu ist dabei, dass das nun österreichweit mittels Wahlkarte direkt bei jeder Gemeinde möglich ist, wie der Leiter der Wahlabteilung im Innenministerium, Gregor Wenda, im APA-Interview ausführte. Neu ist unter anderem auch, dass die meisten Briefwahlstimmen (wie schon bei der EU-Wahl) gleich am Sonntag mitausgezählt werden.

Mann hing nach Brand am Fensterbrett - gerettet

Wien - In letzter Sekunde hat die Feuerwehr am Sonntag in der Früh einem Mann bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten das Leben gerettet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hing der Betroffene nur mehr am Fensterbrett seiner Wohnung im zweiten Stock. Er konnte mit einem Sprungkissen in Sicherheit gebracht werden, hieß es in einer Aussendung.

Zu großer Andrang: Rave-Party in Tirol abgebrochen

Seefeld - Eine Rave-Party im "Magic Castle" in Seefeld (Bez. Innsbruck-Land) ist am Samstagabend aufgrund einer zu großen Besucherzahl abgebrochen worden. Laut Polizei hielten sich in den Veranstaltungsräumen deutlich mehr als die zugelassenen 1.500 Personen auf - die Rede war von 2.500 anwesenden Gästen. Aufgrund von Bedenken bezüglich des Brandschutzes und auch weil der Rettungsdienst nicht auf diese Menschenmassen ausgelegt war, beendete die Gemeinde die Party kurz nach 23.00 Uhr.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red