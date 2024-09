Saubermacher als Kronzeuge in Müllkartell-Verfahren

Wien/Feldkirchen bei Graz - Im Müllkartellverfahren hat die Bundeswettbewerbsbehörde dem Entsorger Saubermacher einen Kronzeugenstatus eingeräumt. Weil das Unternehmen nach den Hausdurchsuchungen im Rahmen des Kronzeugenprogramms zur vollständigen Aufklärung des Sachverhalts mit der BWB kooperierte, habe man die Verhängung einer verminderten Geldbuße in Höhe von 7,085 Millionen Euro beantragt, teilte die BWB am Montag in der Früh in einer Aussendung mit. Das Unternehmen akzeptierte die Buße.

Preise für Haushaltsenergie im Juli weiter rückläufig

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im Juli bereits den zehnten Monat in Folge gesunken. Gegenüber Juni verringerten sie sich um 0,3 Prozent, wie die Energieagentur in einer Aussendung mitteilte. Das Preisniveau lag damit um 14 Prozent unter dem historischen Höchststand im Oktober 2022, aber immer noch deutlich höher als vor der Krise. Auf das allgemeine Inflationsniveau wirkten die Energiepreise laut Energieagentur dämpfend.

Selenskyj hofft nach Europa-Tour auf positive Signale

Kiew (Kyjiw) - Nach seinen Gesprächen mit Vertretern der US-Regierung während des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe im deutschen Ramstein wartet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jetzt "sehr gespannt" auf Ergebnisse. Konkret hatte Selenskyj am Freitag von den Verbündeten weitreichende Waffen und die Erlaubnis zu deren Einsatz gegen militärische und logistische Ziele auf russischem Staatsgebiet gefordert. Bisher wurde diese Erlaubnis nicht erteilt.

UNO-Menschenrechtsrat tagt zu Sudan, Ukraine und Nahost

Genf/Khartum - Der UN-Menschenrechtsrat kommt am Montag in Genf zu seiner dritten und letzten Sitzung des Jahres zusammen. Auf dem Programm stehen erneut die schweren Menschenrechtsvorwürfe gegen die Konfliktparteien im Sudan, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Hamas-Terror gegen Israel sowie die katastrophalen Zustände nach den Militäreinsätzen Israels im Gazastreifen. In dem Rat können alle Länder der Welt sich zur Lage der Menschenrechte äußern und Resolutionen einreichen.

Orb�n kündigt Regierungsumbildung an

Budapest - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orb�n hat eine Regierungsumbildung angekündigt. Grund sei, dass der Posten des Zentralbankchefs "leider am 1. März frei wird", teilte Orb�n am Sonntag in einem Facebook-Eintrag mit. "Es ist klar, dass derjenige, der diesen Posten übernimmt, nicht der (für Wirtschaft und Staatsfinanzen zuständige) Chefminister sein kann, um es offen zu sagen", sagte Orb�n in Anspielung auf seinen langjährigen Finanzminister Mih�ly Varga.

Israelische Luftangriffe mit mehreren Toten in Syrien

Damaskus - Bei israelischen Luftangriffen auf Armee-Standorte in Syrien sind am Sonntagabend Aktivisten zufolge sieben Menschen getötet worden, darunter drei Zivilisten. Zu den Todesopfern in der Gegend von Masyaf gehörten ein Mann und sein Sohn, die in einem Auto unterwegs gewesen seien, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Bei den übrigen Toten handle es sich um einen weiteren Zivilisten und vier Soldaten. Mindestens 15 weitere Menschen seien verletzt worden.

Zwei Tote bei Motorradunfall in Oberösterreich

Bad Mühllacken - Bei einem Motorradunfall auf der B132 in Bad Mühllacken (Bezirk Urfahr-Umgebung) sind am Sonntagabend zwei Männer ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag mitteilte, hatte der 43-jährige Lenker kurz nach 19 Uhr die Kontrolle über sein Leichtmotorrad verloren, kam zu Sturz und prallte gegen eine Leitplanke, ebenso wie sein 37-jähriger Beifahrer auf dem Sozius.

Mindestens 24 Tote durch Taifun "Yagi" in Vietnam

Hanoi - Bei Erdrutschen und Überschwemmungen infolge des Taifuns Yagi sind am Wochenende in Nordvietnam nach offiziellen Angaben mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 299 Menschen seien verletzt worden, teilte die Regierung mit. Der Taifun, der als stärkster Sturm Asiens heuer gilt, war am Samstag auf die Nordostküste des Landes getroffen und hatte schwere Verwüstungen angerichtet.

