Wifo: Derzeitige Rezession zweitlängste seit über 20 Jahren

Wien - Die heimische Industrie und Bauwirtschaft leiden weiterhin unter einem Nachfragemangel. "Die derzeitige Rezession in der Herstellung von Waren ist die zweitlängste Krise seit über 20 Jahren", so der Ökonom und Autor des aktuellen Wifo-Konjunkturberichts, Marcus Scheiblecker, in einer Aussendung am Montag. Bisher habe nur die Krise Anfang der 2000er-Jahre länger gedauert, jedoch seien damals die Produktionseinbußen "deutlich geringer" gewesen.

Gemeinnützige fordern mehr Einbindung nach Nationalratswahl

Wien - Pünktlich kurz vor der Nationalratswahl haben die gemeinnützigen Organisationen in Österreich ihren Forderungskatalog dargelegt. Vertreter und Vertreterinnen der insgesamt rund 3.000 Organisationen forderten am Montag in einer Pressekonferenz nicht zum ersten Mal mehr Einbindung in politische Verhandlungen. Förderungen sollen zudem sicherer und effizienter werden. Die künftige Sozialpolitik müsse zudem entschlossener und parteiübergreifend sein.

Tausende fliehen vor Feuer in US-Staat Kalifornien

Los Angeles - In Kalifornien kämpfen Hunderte Feuerwehrleute gegen einen sich schnell ausbreitenden Waldbrand. Tausende Menschen wurden bereits aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, wie US-Medien berichteten. Das sogenannte Line Fire sei am Donnerstag in San Bernardino County ausgebrochen. Der Bezirk grenzt an Los Angeles County. Inzwischen brennt es unkontrolliert auf einer Fläche von umgerechnet etwa 80 Quadratkilometern, wie die Feuerschutzbehörde Calfire meldete.

Papst Franziskus in Osttimor eingetroffen

Dili - Papst Franziskus ist zur dritten Station seiner Asienreise in Osttimor eingetroffen. Das Oberhaupt der Katholiken landete Montagfrüh in der Hauptstadt Dili, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP an Bord der Papst-Maschine berichtete. Am Flughafen wurde der Papst mit militärischen Ehren begrüßt und von Präsident Jos� Manuel Ramos-Horta empfangen. Tausende katholische Gläubige säumten die Straßen der Stadt, um den Pontifex zu begrüßen.

Israelische Luftangriffe mit mehreren Toten in Syrien

Damaskus - Mindestens 14 Menschen wurden Sonntagnacht bei israelischen Angriffen in der Nähe der Stadt Masyaf in Syrien getötet, berichtet die syrische Nachrichtenagentur Sana. In Geheimdienst-Kreisen der Region heißt es, ein militärisches Forschungszentrum für chemische Waffen sei mehrfach getroffen worden. Demnach sollen auch iranische Militärexperten dort tätig sein. Eine Stellungnahme Israels lag zunächst nicht vor.

35 Tote und Hunderte Verletzte nach Taifun "Yagi" in Vietnam

Hanoi - Bei Erdrutschen und Überschwemmungen infolge des Taifuns "Yagi" sind am Wochenende in Nordvietnam Dutzende Menschen gestorben. 35 Menschen seien zu Tode gekommen und 24 vermisst, erklärte die vietnamesische Katastrophenschutz-Behörde am Montag. Offiziellen Angaben zufolge wurden zudem rund 300 Menschen verletzt. Es habe viele Schäden gegeben, sagte der Vorsitzende des südkoreanischen Wirtschaftsverbandes in Vietnam mit Blick auf Fabriken in den Küstenregionen.

Messerattacke auf Ehemann zum dritten Mal vor Gericht

Ried im Innkreis - Bereits zum dritten Mal hat sich am Montag eine 33-Jährige wegen einer Messerattacke auf ihren Mann in Ried vor Gericht verantworten müssen. Im ersten Rechtsgang war der auf schwere Körperverletzung lautende Wahrspruch ausgesetzt worden, im zweiten hob der Oberste Gerichtshof (OGH) das Urteil auf, weil ein Zeuge nicht gehört worden war. In früheren Verfahren hatte die Frau ihre zum Tatzeitpunkt 13-jährige Tochter beschuldigt. Auch diesmal bekannte sie sich nicht schuldig.

UNO-Menschenrechtsrat tagt zu Sudan, Ukraine und Nahost

Genf/Khartum - Der UN-Menschenrechtsrat kommt am Montag in Genf zu seiner dritten und letzten Sitzung des Jahres zusammen. Auf dem Programm stehen erneut die schweren Menschenrechtsvorwürfe gegen die Konfliktparteien im Sudan, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Hamas-Terror gegen Israel sowie die katastrophalen Zustände nach den Militäreinsätzen Israels im Gazastreifen. In dem Rat können alle Länder der Welt sich zur Lage der Menschenrechte äußern und Resolutionen einreichen.

