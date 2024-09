Feuer in Moskauer Hochhaus nach Drohnenangriff

Moskau - Bei der Abwehr ukrainischer Drohnenangriffe ist nach Angaben der Moskauer Stadtverwaltung ein Feuer in einem Wohnhaus im Stadtteil Ramenskoje ausgebrochen. Die Flammen hätten sich im 11. und 12. Stock des Gebäudes ausgebreitet, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag über die Nachrichten-App Telegram mit. Dabei sei eine 46-jährige Frau getötet worden, drei Personen wurden verletzt. Gouverneur Andrej Worobjow sprach von 14 Drohnenangriffen im Gebiet Moskau.

Kim möchte Anzahl nordkoreanischer Atomwaffen erhöhen

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea will die Anzahl seiner Nuklearwaffen erhöhen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, erklärte Machthaber Kim Jong-un, dass der Bestand "exponentiell" erhöht werden solle. Zudem warf Kim demnach "feindlichen" Kräften vor, Nordkorea mit Atomwaffen angreifen zu wollen. Welche Länder er damit genau meinte, ließ Kim offen. Er äußerte sich am Montag bei einer Rede zum Gründungstag der Demokratischen Volksrepublik Korea.

Israels Armee: Hamas-Zentrale attackiert - 40 Tote gemeldet

Khan Younis - Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine in einer humanitären Zone im Gazastreifen untergebrachte Kommandozentrale der islamistischen Hamas angegriffen. Nach Angaben des Direktors für Versorgung bei der Zivilverteidigung in Gaza kamen mindestens 40 Menschen bei dem Luftangriff ums Leben, mehr als 60 seien verletzt worden. Demnach wurden Zelte getroffen, in denen Binnenflüchtlinge untergebracht sind.

Jollydays-Pleite - Mitbewerber versuchen zu beruhigen

Wien - Nach der Pleite des Gutscheinanbieters Jollydays versuchen die Mitbewerber zu beruhigen. Die Einlösung von "WellCards" und "Thermengutscheinen" sei "garantiert", hieß es auf APA-Anfrage. Der auch in Österreich aktive deutsche Erlebnisgutschein-Anbieter Jochen Schweizer verwies auf "starke Investoren im Hintergrund". Die Gutschein-Anbieter rechnen nicht mit Einbrüchen im Weihnachtsgeschäft und verzeichnen aktuell keine vermehrte Einlösung der bereits gekauften Gutscheine.

Auf Ex-Frau eingestochen: Zwölf Jahre Haft für 42-Jährigen

Eisenstadt - Ein 42-Jähriger ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der ungarische Staatsbürger soll im vergangenen März auf dem Parkplatz vor ihrem Wohnhaus in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf seine Ex-Frau eingestochen und sie schwer am Hals verletzt haben. Er wird in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Kartellklage gegen Google wegen Online-Werbung

Mountain View - Der regulatorische Druck auf Google bleibt hoch. Wegen ihrer Geschäftspraktiken muss sich die Alphabet-Tochter ab Montag einer weiteren Klage des US-Justizministeriums stellen, die in einer Zerschlagung des Internet-Konzerns münden könnte. Das Unternehmen nutze klassische Monopol-Taktiken, indem es Konkurrenten aufkaufe oder Kunden an seine Produkte binde, sagte Julia Tarver Wood, die Anklagevertreterin des US-Justizministeriums, in ihrem Eröffnungsplädoyer am Montag.

