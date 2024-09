EuGH-Entscheid: Apple muss 13 Mrd. Euro Steuern nachzahlen

Luxemburg - Apple hat den Kampf um unrechtmäßige Steuernachlässe in Irland verloren. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte am Dienstag, dass der US-Konzern insgesamt 13 Mrd. Euro nachzahlen muss. Damit folgten die Richter dem Vorschlag des Generalanwalts. Google muss nach einem ebenfalls heute veröffentlichten EuGH-Urteil 2,4 Mrd. Euro Strafe zahlen.

In Vorarlberg entdeckte tote Frau dürfte Gewaltopfer sein

Bregenz - Die am Sonntag in Kennelbach bei Bregenz aufgefundene tote Frau dürfte Opfer einer Gewalttat geworden sein. Das teilte die Vorarlberger Polizei am Dienstag auf Basis des seit Montag vorliegenden Obduktionsergebnisses mit. Unterdessen war die Identität der Frau weiterhin unbekannt. Die diesbezüglichen Ermittlungen waren im Gang und wurden vom Landeskriminalamt geführt. Es lag keine Vermisstenanzeige vor.

Mindestens 65 Tote durch Taifun "Yagi" in Vietnam

Hanoi - Heftige Regenfälle, Überschwemmungen, Erdrutsche und ein Brückeneinsturz: Das Ausmaß der Zerstörung nach Super-Taifun "Yagi" wird in Vietnam langsam immer klarer. Die Zahl der Toten infolge des heftigsten Tropensturms seit Jahrzehnten ist in dem südostasiatischen Land auf mindestens 65 gestiegen. Außerdem gelten 39 Menschen als vermisst, wie örtliche Behörden am Dienstag mitteilten.

ÖVP will Erleichterungen beim Hauskauf

Wien - Mit dem Thema Eigentum hat die ÖVP am Dienstag ein weiteres Kapitel ihres Wahlprogrammes gesondert präsentiert. "Mehr Eigentum für eine sichere Zukunft" lautet die aus dem "Österreichplan" bekannte Forderung. Ziel ist die Steigerung der Eigentumsquote auf 60 Prozent. Dazu soll die Grunderwerbssteuer beim ersten Kauf abgeschafft werden. Außerdem will die Volkspartei "Nebenkosten weiter senken" und Kreditbedingungen verbessern, sagte Finanzminister Magnus Brunner.

Feuer in zwei Moskauer Hochhäusern nach Drohnenangriff

Moskau - Die Ukraine hat in der Nacht auf Dienstag Russland nach russischen Angaben mit mehr als 140 Drohnen angegriffen. In Moskau seien mindestens zwei Hochhäuser im Stadtteil Ramenskoje beschädigt worden, in mehreren Wohnungen seien Brände ausgebrochen, teilte der Moskauer Gouverneur Andrej Worobjow im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Eine 46-jährige Frau sei getötet und drei Menschen verletzt worden. 43 Bewohner des Stadtviertels seien in Notunterkünfte gebracht worden.

Konflikte im Südchinesischen Meer - USA warnen China

Peking/Taipeh - Die USA haben China vor "gefährlichen" Aktionen im Südchinesischen Meer gewarnt. Der Chef des US-Kommandos für den Indopazifik, Samuel Paparo, habe am Dienstag in einem Videotelefonat mit dem ranghohen chinesischen Armeevertreter Wu Yanan die Bedeutung einer laufenden Kommunikation zwischen dem US-Militär und Chinas Armee hervorgehoben, erklärte die US-Armee. Er habe Wu gegenüber aber auch Chinas "unsichere Interaktionen mit US-Verbündeten" in jüngster Zeit angesprochen.

Endlich wieder Flamingo-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Wien - Nach vierjähriger Pause kann der Wiener Tiergarten Schönbrunn endlich wieder die erfolgreiche Nachzucht von Rosa Flamingos verkünden. Einige Eier befinden sich noch in den Nestern, aber zwölf Küken sind bereits geschlüpft. Noch tragen sie ein graues Daunenkleid und verstecken sich meist unter den Fittichen der Eltern. Wenn sie etwas größer sind, verlassen sie das Nest und bilden kleine "Kindergärten". Erst nach drei Jahren erstrahlen sie im typischen Rosa.

Asylquartier im Mühlviertel völlig ausgebrannt

Schönau im Mühlkreis - In der Nacht auf Dienstag ist eine Asylunterkunft in Schönau im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) völlig ausgebrannt. Sechs Personen wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. In dem ehemaligen Gasthaus wohnten 16 junge Männer. Die Flüchtlinge sind nun fürs erste im Pfarrheim untergebracht, meinte Bürgermeister Herbert Haunschmied (ÖVP). Von Brandstiftung wurde vorerst nicht ausgegangen.

