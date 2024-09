Union bricht Asylgespräche mit deutscher Regierung ab

Berlin - Die Union hat die Gespräche mit der deutschen Bundesregierung und den Ländern über eine Verschärfung der Migrationspolitik nach rund zwei Stunden Debatte für gescheitert erklärt. CDU/CSU und Koalition seien bei den Beratungen am Dienstag in Berlin "nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen", sagte der CDU-Politiker Thorsten Frei. Die Ampel-Regierung bedauerte den Abbruch. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen begannen unmittelbar nach dem Scheitern der Beratungen.

Harris und Trump treffen in TV-Duell aufeinander

Washington - Zum ersten Mal in diesem US-Wahlkampf stehen sich in der Nacht auf Mittwoch die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump in einem TV-Duell direkt gegenüber. Der Schlagabtausch zwischen der Vizepräsidentin und dem Ex-Staatschef in Philadelphia (Pennsylvania) gilt als ein Höhepunkt in den verbleibenden knapp zwei Monaten bis zur Präsidentenwahl am 5. November. Vor allem für die Demokratin Harris wird das Duell mit dem Republikaner zur Bewährungsprobe.

Kogler und Kickl bei ORF-Duell auf Konfrontationskurs

Wien - Erwartungsgemäß hitzig ist am Dienstagabend in der zweiten Runde der ORF-Wahlduelle die Konfrontation zwischen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und FPÖ-Chef Herbert Kickl verlaufen. Kogler plädierte erneut für eine "Brandmauer" gegen eine FPÖ-Regierungsbeteiligung. Kickl glaubt trotz der Abgrenzung anderer Parteien dank der "Macht des Wählers" weiter an eine blaue Koalition. Weniger Konflikte gab es zwischen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reiniger.

Viele Tote in humanitärer Zone - Israel: Ziel Hamas-Zentrale

Khan Younis - Bei einem Luftangriff Israels in einer humanitären Zone im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 19 Menschen getötet und 60 weitere verletzt worden. Die israelische Armee teilte mit, der Angriff habe wichtigen Hamas-Terroristen in einer in der Zone versteckten Kommandozentrale gegolten. Ein führender Kommandant sei dabei eliminiert worden. Sie bestritt aber die hohe Totenzahl.

Raketen für Russland: Neue Sanktionen gegen Iran

London/Berlin - Wegen der Lieferung ballistischer Raketen an Russland verhängen Deutschland, Frankreich und Großbritannien neue Sanktionen gegen den Iran. "Dies ist eine weitere Eskalation der militärischen Unterstützung Irans für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine", teilten die drei Länder in einer gemeinsamen Erklärung mit. Es handle sich um eine direkte Bedrohung für die europäische Sicherheit. US-Außenminister Antony Blinken sprach von einer "dramatischen Eskalation".

18-jähriger Wiener wegen Doppelmordes angeklagt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen gegen einen 18-Jährigen eine Anklage wegen Doppelmordes eingebracht. Das gab die Anklagebehörde am Dienstagnachmittag per Presseaussendung bekannt. Dem Burschen wird vorgeworfen, im Sommer 2023 zwei schlafende Wohnungslose mit einem Messer getötet und eine unterstandslose Frau schwer verletzt zu haben. Der dritte Fall wurde als versuchter Mord zur Anklage gebracht.

VW macht Weg für Kündigungen ab Mitte 2025 frei

Wolfsburg - Der Streit um einen möglichen Stellenabbau bei Volkswagen spitzt sich zu. Gut eine Woche nach der Ankündigung, Kündigungen und Werksschließungen nicht länger auszuschließen, hat VW die seit 1994 geltende Beschäftigungssicherung formal aufgekündigt. Das Kündigungsschreiben sei der Gewerkschaft IG Metall zugestellt worden, teilte Europas größter Autobauer mit. Der Vertrag laufe damit Ende des Jahres aus. Sechs Monate später sind dann betriebsbedingte Kündigungen möglich.

Knesset-Präsidenten zu Antisemitismus-Konferenz in Wien

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Dienstag den israelischen Parlamentspräsidenten Amir Ohana zu einer internationalen Antisemitismus-Konferenz im Parlament in Wien empfangen. Ohana warnte unter Verweis auf die zuletzt vereitelten Terroranschläge in München und Wien davor, dass die radikalislamische Hamas auch in Europa immer mehr Bewunderer finde. "Was in Israel passiert, wird nicht in Israel enden", warnte er bei einem gemeinsamen Pressestatement.

