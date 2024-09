Union bricht Asylgespräche mit deutscher Regierung ab

Berlin - Die Union hat die Gespräche mit der deutschen Bundesregierung und den Ländern über eine Verschärfung der Migrationspolitik nach rund zwei Stunden Debatte für gescheitert erklärt. CDU/CSU und Koalition seien bei den Beratungen am Dienstag in Berlin "nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen", sagte der CDU-Politiker Thorsten Frei. Die Ampel-Regierung bedauerte den Abbruch. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen begannen unmittelbar nach dem Scheitern der Beratungen.

Taylor Swift will für Kamala Harris stimmen

Washington - Popstar Taylor Swift will bei der US-Präsidentenwahl für die Demokratin Kamala Harris stimmen. Harris sei eine "Kriegerin" und "talentierte Anführerin", schrieb Swift am Dienstagabend in einem kurz nach dem Ende der TV-Debatte der Vizepräsidentin mit Ex-Präsident Donald Trump veröffentlichten Instagram-Post. "Ich werde meine Stimme für Kamala Harris und Tim Waltz bei der Präsidentenwahl abgeben", so Swift.

Scharfe Attacken bei TV-Debatte zwischen Harris und Trump

Philadelphia - In ihrem TV-Duell haben sich die US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump scharf attackiert. "Donald Trump hat uns die schlimmste Arbeitslosigkeit seit der Großen Depression hinterlassen", sagte Harris am Dienstag in der vom Sender ABC übertragenen Debatte. Trump habe zudem "die schlimmste Gesundheitsepidemie seit einem Jahrhundert (und) den schlimmsten Angriff auf unsere Demokratie seit dem Bürgerkrieg" zu verantworten, sagte Harris.

Außenminister der USA und Großbritanniens reisen nach Kiew

Washington - Die Außenminister der USA und Großbritanniens, Antony Blinken und David Lammy, werden heute gemeinsam in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet. Mit diesem Besuch könnte die Erlaubnis näherrücken, dass die bedrängte Ukraine mit westlichen Waffen militärische Ziele auch tief auf russischem Gebiet angreifen darf. Im Kern geht es um den Einsatz von ATACMS-Artillerieraketen aus US-Produktion und britischen Storm-Shadow-Raketen.

Prozess gegen mutmaßliche Hells Angels-Rocker beginnt

Wien - Im Großen Schwurgerichtssaal beginnt am Mittwoch der viertägige Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder der Rockerbande Hells Angels. Den Männern im Alter von 31, 38 und 50 Jahren wird eine Reihe an Delikten zur Last gelegt. Die Vorwürfe reichen von Schutzgelderpressung, Wiederbetätigung, Körperverletzung, Drogendelikten, Nötigung, Verleumdung bis zu gefährlicher Drohung. Alle drei werden auf freiem Fuß zu dem Prozess kommen. Das Urteil ist für 27. September geplant.

Van der Bellen empfängt neuen slowakischen Präsidenten

Bratislava/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am Mittwoch den Präsidenten der Slowakischen Republik Peter Pellegrini zu einem offiziellen Besuch in Österreich. Der 48-jährige Sozialdemokrat und frühere Regierungschef ist seit Mitte Juni im Amt. Pellegrini gilt als Verbündeter des links-nationalen Regierungschefs Robert Fico, der im Mai bei einem Schussattentat lebensgefährlich verletzt wurde.

Kogler und Kickl bei ORF-Duell auf Konfrontationskurs

Wien - Erwartungsgemäß hitzig ist am Dienstagabend in der zweiten Runde der ORF-Wahlduelle die Konfrontation zwischen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und FPÖ-Chef Herbert Kickl verlaufen. Kogler plädierte erneut für eine "Brandmauer" gegen eine FPÖ-Regierungsbeteiligung. Kickl glaubt trotz der Abgrenzung anderer Parteien dank der "Macht des Wählers" weiter an eine blaue Koalition. Weniger Konflikte gab es zwischen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

18-jähriger Wiener wegen Doppelmordes angeklagt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen gegen einen 18-Jährigen eine Anklage wegen Doppelmordes eingebracht. Das gab die Anklagebehörde am Dienstagnachmittag per Presseaussendung bekannt. Dem Burschen wird vorgeworfen, im Sommer 2023 zwei schlafende Wohnungslose mit einem Messer getötet und eine unterstandslose Frau schwer verletzt zu haben. Der dritte Fall wurde als versuchter Mord zur Anklage gebracht.

