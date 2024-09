Scharfe Attacken bei TV-Debatte zwischen Harris und Trump

Philadelphia - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich mit ihrem Kontrahenten Donald Trump eine hitzige TV-Debatte geliefert und im Anschluss überraschend die Unterstützung von US-Superstar Taylor Swift gesichert. Harris und Trump überzogen sich bei ihrem ersten Duell gegenseitig mit scharfen Angriffen. Sie warfen einander vor, das Land heruntergewirtschaftet zu haben, keinen Plan für die drängenden Probleme zu haben und Lügen zu verbreiten.

Elbbrücke in Dresden teilweise eingestürzt

Dresden - Im ostdeutschen Dresden ist in der Nacht auf Mittwoch ein Teil der Carolabrücke in die Elbe gestürzt. Der Einsturz betreffe den Fußgänger- und Radweg sowie die Straßenbahngleise, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in der Früh mit. Nach Angaben der Feuerwehr Dresden geht es um eine Länge von 100 Metern. Zwei Leitungen für Fernwärme wurden beschädigt und es strömt heißes Wasser aus. Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Mehr als 140 Tote durch Taifun "Yagi" in Vietnam

Hanoi - In Vietnam steigt nach dem verheerenden Taifun "Yagi" die Zahl der Toten und Vermissten. Dem jüngsten Bericht des Katastrophenschutzes zufolge wurden 143 Todesopfer gemeldet, 58 Menschen wurden noch in den Fluten vermisst. Der heftigste Tropensturm seit Jahrzehnten hatte am Wochenende 15 Stunden lang vor allem im Norden des Landes gewütet. In der Hauptstadt Hanoi steigt der Pegel des Roten Flusses stündlich um zehn Zentimeter und droht Teile der Innenstadt zu überfluten.

Außenminister der USA und Großbritanniens reisen nach Kiew

Washington - Die Außenminister der USA und Großbritanniens, Antony Blinken und David Lammy, werden heute gemeinsam in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet. Mit diesem Besuch könnte die Erlaubnis näherrücken, dass die bedrängte Ukraine mit westlichen Waffen militärische Ziele auch tief auf russischem Gebiet angreifen darf. Im Kern geht es um den Einsatz von ATACMS-Artillerieraketen aus US-Produktion und britischen Storm-Shadow-Raketen.

Prozess gegen mutmaßliche Hells Angels-Rocker beginnt

Wien - Im Großen Schwurgerichtssaal beginnt am Mittwoch der viertägige Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder der Rockerbande Hells Angels. Den Männern im Alter von 31, 38 und 50 Jahren wird eine Reihe an Delikten zur Last gelegt. Die Vorwürfe reichen von Schutzgelderpressung, Wiederbetätigung, Körperverletzung, Drogendelikten, Nötigung, Verleumdung bis zu gefährlicher Drohung. Alle drei werden auf freiem Fuß zu dem Prozess kommen. Das Urteil ist für 27. September geplant.

Van der Bellen empfängt neuen slowakischen Präsidenten

Bratislava/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am Mittwoch den Präsidenten der Slowakischen Republik Peter Pellegrini zu einem offiziellen Besuch in Österreich. Der 48-jährige Sozialdemokrat und frühere Regierungschef ist seit Mitte Juni im Amt. Pellegrini gilt als Verbündeter des links-nationalen Regierungschefs Robert Fico, der im Mai bei einem Schussattentat lebensgefährlich verletzt wurde.

Griechischer Regierungschef Mitsotakis bei Nehammer

Athen/Ankara - Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Nea Dimokratia (ND) ist am Mittwoch in Wien bei Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu Gast. Ein Thema wird neben Krisenherden wie dem Nahost-Konflikt oder Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine sowie EU-Personalia oder der US-Wahl knapp vor der Nationalratswahl wohl die Migrationsfrage sein. 2024 kamen bis September laut UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) knapp 32.700 Migranten in Griechenland an.

