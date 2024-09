SPÖ-Programm macht laut Babler Leben aller besser

Wien - Das in seiner Vorgeschichte nicht unumstrittene Wahlprogramm der SPÖ liegt seit Mittwoch vor. Parteichef Andreas Babler sprach bei der Präsentation von einem "wichtigen Zukunftsprogramm". Es gehe darum, den Respekt für die Menschen politisch zurückkehren zu lassen und es sei ein Angebot weit über Parteiideologie hinaus: "Es ist ein Wahlprogramm, das die Lebensbedingungen von allen Menschen verbessert."

Scharfe Attacken bei TV-Debatte zwischen Harris und Trump

Philadelphia - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich mit ihrem Kontrahenten Donald Trump eine hitzige TV-Debatte geliefert und im Anschluss überraschend die Unterstützung von US-Superstar Taylor Swift gesichert. Harris und Trump überzogen sich bei ihrem ersten Duell gegenseitig mit scharfen Angriffen. Sie warfen einander vor, das Land heruntergewirtschaftet zu haben, keinen Plan für die drängenden Probleme zu haben und Lügen zu verbreiten.

30-Jähriger nach Angriff am Westbahnhof tot

Wien - Der 30-Jährige, der vor mehreren Wochen am Wiener Westbahnhof von einem 40-Jährigen krankenhausreif geprügelt worden war, ist seinen schweren Verletzungen mittlerweile erlegen. Wie das AKH auf APA-Anfrage erklärte, sei der Mann inzwischen verstorben. Der 40-jährige Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Unicredit steigt in großem Stil bei der Commerzbank ein

Mailand/Frankfurt - Der Einstieg der italienischen Großbank Unicredit, Mutterkonzern der Bank Austria, bei der Commerzbank befeuert Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Rivalen. Die Italiener schlugen zum einen bei dem vor einer Woche angekündigten Verkauf von Aktien durch den deutschen Bund zu. Zum anderen kauften sie Anteile am Markt. In Summe halten die Italiener jetzt rund neun Prozent der Commerzbank-Aktien. Die Bank ließ offen, ob sie weiter aufstocken will.

Milchgetränke für Kinder oft mit viel Zucker

Linz/Wien - In der ersten Schulwoche im Bundesland hat die Arbeiterkammer Oberösterreich Kindermilchgetränke unter die Lupe genommen. Fazit: Von 16 getesteten Produkten hatten nur fünf einen mit Vollmilch vergleichbaren Nutri-Score. Experten empfehlen, Heranwachsende sollten Milch lieber natur als mit Zucker und Aromen versetzt genießen.

Elbbrücke in Dresden teilweise eingestürzt

Dresden - Die Carolabrücke in Dresden gilt als wichtige Verkehrsader in der Stadt, in der Innenstadt überspannt sie die Elbe. Nun ist das Bauwerk mitten in der Nacht in Teilen eingestürzt und es wurde deutlich: Die Stadt ist nur knapp einer Katastrophe entgangen. Denn täglich fahren zig Autos, Straßenbahnen und Radfahrer über das Bauwerk, das zu den vier Elbbrücken der Stadt gehört. Auch Fußgänger sind dort unterwegs.

Israels Luftwaffe greift 30 Ziele im Libanon an

Beirut - Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben im nördlichen Nachbarland Libanon rund 30 Ziele angegriffen. Ziele seien Raketenabschussrampen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah gewesen sowie "Terror-Infrastruktur im Süden des Libanons, die israelische Zivilisten bedroht", teilte das Militär mit. Am Mittwoch wird EU-Chefdiplomat Josep Borrell zu politischen Gesprächen im Libanon erwartet.

Griechischer Regierungschef Mitsotakis bei Nehammer

Athen/Ankara - Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Nea Dimokratia (ND) ist am Mittwoch in Wien bei Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu Gast. Ein Thema wird neben Krisenherden wie dem Nahost-Konflikt oder Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine sowie EU-Personalia oder der US-Wahl knapp vor der Nationalratswahl wohl die Migrationsfrage sein. 2024 kamen bis September laut UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) knapp 32.700 Migranten in Griechenland an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red