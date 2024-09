Massiver Wetterumschwung in Österreich erwartet

Wien - Österreich steht vor einem massiven Wetterumschwung: Für Donnerstag bis Anfang nächster Woche hat Geosphere Austria am Mittwoch aufgrund einer massiven Kaltfront Regen-, Schnee- und Windwarnung herausgegeben. Auch Überschwemmungen und Muren sind zu erwarten. "In höher gelegenen Regionen Schneebruch mit Problemen auf Verkehrswegen und bei Stromverbindungen", hieß es weiter. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) versicherte am Mittwochabend, die Einsatzkräfte seien vorbereitet.

Washington und London prüfen Waffenanfragen Kiews dringlich

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA und Großbritannien haben weitere Hilfen für die Ukraine zugesagt und eine schnelle Überprüfung von Forderungen zu Langstreckenwaffen zugesichert. "Wir arbeiten mit Dringlichkeit daran, weiterhin sicherzustellen, dass die Ukraine alles hat, was sie braucht, um sich wirksam zu verteidigen", sagte Blinken am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem britischen Kollegen David Lammy und dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiga in Kiew.

Inzwischen 179 Tote in Vietnam durch Taifun "Yagi"

Hanoi/Bangkok - Die Zahl der Todesopfer durch den Taifun "Yagi" in Südostasien ist auf mehr als 180 gestiegen. In Vietnam kamen seit dem Durchzug des Taifuns mindestens 179 Menschen ums Leben, wie die Staatsmedien am Donnerstag berichteten. Weitere 145 Menschen gelten demnach als vermisst. In Thailand kamen durch Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens vier Menschen ums Leben.

Erste Anklage um in Wien missbrauchte Zwölfjährige

Wien - Im Fall eines mittlerweile 13 Jahre alten Mädchens, das zwischen Februar und Juni 2023 in Wien-Favoriten von einer Jugend-Bande sexuell missbraucht worden sein soll, liegt eine erste Anklage vor. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, bestätigte am Mittwoch entsprechende Informationen der APA. Demnach wurde beim Landesgericht für Strafsachen gegen einen 16-Jährigen eine Anklage wegen Vergewaltigung und versuchter geschlechtlicher Nötigung eingebracht.

Gedenkveranstaltungen in USA am Jahrestag der 9/11-Anschläge

New York/Washington - Millionen US-Bürger haben am Mittwoch der beispiellosen Anschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington gedacht. 23 Jahre nach den Angriffen mit Flugzeugen auf das World Trade Center in der US-Ostküstenmetropole sowie das Pentagon nahe der amerikanischen Hauptstadt kamen Überlebende und Angehörige der knapp 3.000 Todesopfer am sogenannten Ground Zero in Manhattan zusammen.

Katalonische Separatisten verlieren weiter an Unterstützung

Barcelona/Madrid - Die Unabhängigkeitsbewegung in der Region Katalonien verliert sieben Jahre nach dem gescheiterten Versuch der Trennung von Spanien weiter an Anziehungskraft. An der jährlichen Kundgebung der verschiedenen separatistischen Organisationen nahmen dieses Mal in der Regionalhauptstadt Barcelona nach Schätzung der Polizei nur rund 60.000 Menschen teil. Voriges Jahr waren es noch fast doppelt so viele (circa 115.000) gewesen.

Parlamentswahl in Jordanien: Islamisten stärkste Kraft

Amman - Bei der Parlamentswahl in Jordanien hat die größten Oppositionspartei Islamische Aktionsfront (IAF) den offiziellen Ergebnissen zufolge die meisten Stimmen erhalten. Die IAF, die der politische Arm der Muslimbruderschaft ist, sicherte sich 31 der 138 Sitze im Parlament, wie die Wahlbehörde am Mittwoch mitteilte. Damit verdreifachte die Partei die Anzahl ihrer Abgeordneten, verfehlte jedoch die Mehrheit.

UN wollen Wettlauf um kritische Rohstoffe verhindern

New York - Die Vereinten Nationen (UN) wollen ein Wettlauf um kritische Rohstoffe verhindern, die für die Energiewende benötigt sind. Der Bedarf werde sich bis 2030 vermutlich fast verdreifachen, schätzt ein Team aus Fachleuten, das UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres einberufen hat. Es schlägt vor, wie ein nachhaltiger und umweltschonender Abbau dieser Rohstoffe und fairen Zugang für alle Länder gewährleistet werden kann.

