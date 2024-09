Bericht: Anti-Terror-Razzien am Mittwoch in ganz Österreich

Wien - Am Mittwoch wurden einem Medienbericht zufolge in ganz Österreich Anti-Terror-Razzien gegen etwa 20 Verdächtige durchgeführt. Kobra-Beamte durchsuchten am Jahrestag der Anschläge vom 11. September in den USA zahlreiche Wohnungen von Terrorverdächtigen im ganzen Land, wie die "Kronenzeitung" am Mittwochabend berichtete. Parallel dazu soll es auch Razzien in Österreichs Gefängnissen gegeben haben.

Gedenkveranstaltungen in USA am Jahrestag der 9/11-Anschläge

New York/Washington - Millionen US-Bürger haben am Mittwoch der beispiellosen Anschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington gedacht. 23 Jahre nach den Angriffen mit Flugzeugen auf das World Trade Center in der US-Ostküstenmetropole sowie das Pentagon nahe der amerikanischen Hauptstadt kamen Überlebende und Angehörige der knapp 3.000 Todesopfer am sogenannten Ground Zero in Manhattan zusammen.

Perus Ex-Präsident Fujimori 86-jährig gestorben

Lima - Perus Ex-Präsident Alberto Fujimori ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie am Mittwoch im Alter von 86 Jahren in Perus Hauptstadt Lima an den Folgen einer Krebserkrankung. "Nach einem langen Kampf gegen den Krebs ist unser Vater Alberto Fujimori gerade verstorben, um dem Herrn zu begegnen", schrieben seine Kinder Keiko, Hiro, Sachie und Kenji Fujimori im Onlinedienst X.

EZB entscheidet über Leitzinsen - Senkung erwartet

Frankfurt - Vor dem Hintergrund einer abflauenden Inflation im Euroraum entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag über die Leitzinsen. Der Beschluss wird um 14.15 Uhr bekanntgegeben. An den Finanzmärkten wird mit einer Zinssenkung gerechnet. Derzeit liegt der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, bei 3,75 Prozent. Er dürfte nach übereinstimmender Einschätzung von Finanzexperten um 0,25 Prozentpunkte sinken.

US-Außenminister Blinken besucht Polen

Warschau/Brüssel - Einen Tag nach seiner Visite in der Ukraine wird US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag (12.30 Uhr) in Polen erwartet. In der Hauptstadt Warschau wird er zunächst mit Staatspräsident Andrzej Duda zusammentreffen. Danach sind Gespräche mit Außenminister Radoslaw Sikorski und Regierungschef Donald Tusk geplant.

Washington und London prüfen Waffenanfragen Kiews dringlich

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA und Großbritannien haben weitere Hilfen für die Ukraine zugesagt und eine schnelle Überprüfung von Forderungen zu Langstreckenwaffen zugesichert. "Wir arbeiten mit Dringlichkeit daran, weiterhin sicherzustellen, dass die Ukraine alles hat, was sie braucht, um sich wirksam zu verteidigen", sagte Blinken am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem britischen Kollegen David Lammy und dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiga in Kiew.

Guterres: Sechs UNO-Mitarbeiter bei Angriff in Gaza getötet

New York - Bei einem israelischen Angriff auf ein Schulgebäude im Gazastreifen sind nach Angaben der UNO auch sechs Mitarbeiter des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA getötet worden. "Was in Gaza passiert, ist völlig inakzeptabel", erklärte UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Mittwochabend im Onlinedienst X. "Unter den Getöteten sind sechs unserer UNRWA-Kollegen."

Inzwischen 179 Tote in Vietnam durch Taifun "Yagi"

Hanoi/Bangkok - Die Zahl der Todesopfer durch den Taifun "Yagi" in Südostasien ist auf mehr als 180 gestiegen. In Vietnam kamen seit dem Durchzug des Taifuns mindestens 179 Menschen ums Leben, wie die Staatsmedien am Donnerstag berichteten. Weitere 145 Menschen gelten demnach als vermisst. In Thailand kamen durch Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens vier Menschen ums Leben.

