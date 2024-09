Bericht: Anti-Terror-Razzien in ganz Österreich

Wien - Am Mittwoch wurden einem Medienbericht zufolge in ganz Österreich Anti-Terror-Razzien gegen etwa 20 Verdächtige durchgeführt. Kobra-Beamte durchsuchten am Jahrestag der Anschläge vom 11. September in den USA zahlreiche Wohnungen von Terrorverdächtigen im ganzen Land, wie die "Kronenzeitung" am Mittwochabend berichtete. Parallel dazu soll es auch Razzien in Österreichs Gefängnissen gegeben haben.

Erste unwetterbedingte Straßensperren in Österreich

Wien - Die vorhergesagten starken Niederschläge über Österreich haben zu den ersten Sicherheitssperren von Straßen geführt. Betroffen waren der Sölkpass (L704) in der Steiermark und die Großglockner Hochalpenstraße zwischen der Kassastelle Ferleiten und Heiligenblut am Großglockner, berichtete der ÖAMTC online Donnerstagfrüh. Der Automobilclub empfahl, für Fahrten in die Berge Schneeketten einzupacken, und gegebenenfalls auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten.

Covid-Tests beim Arzt für Risikopatienten ab Oktober gratis

Wien - Sozialversicherung und Ärztekammer haben sich zu den Kosten der Covid-Tests in Arztpraxen für Risikopatienten geeinigt. Die Vereinbarung gilt ab 1. Oktober für die Dauer der Verordnungsmöglichkeit von Paxlovid aus dem Erstattungskodex. "Rechtzeitig vor der Herbstsaison ist die Risikogruppe abgesichert. Die kostenfreien Tests bieten die Basis für eine Entscheidung über den Einsatz von Paxlovid", sagte Peter Lehner, Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

18 Tote bei Angriff auf UNO-Einrichtung im Gazastreifen

New York/Nuseirat - Bei einem israelischen Luftangriff auf dem Gelände einer ehemaligen Schule in Nuseirat im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben 18 Menschen getötet worden. Darunter waren nach UNO-Angaben auch sechs Mitarbeiter der Vereinten Nationen. Die Totenzahlen des Hamas-Informationsbüros ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär teilte mit, der Angriff habe einem Kommando-und Kontrollposten der islamistischen Hamas gegolten.

Flughafen Wien verbuchte Rekordsommer

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien hat in den Sommermonaten Juli und August einen Passagierrekord verbucht. Insgesamt 6,7 Millionen Menschen kamen am Standort in Schwechat an oder reisten von dort ab, teilte der Airport in einer Aussendung am Donnerstag mit. Der August war demnach mit 3,3 Millionen Reisenden der passagierstärkste Monat in der 70-jährigen Flughafengeschichte, er lag um 5,7 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau von 2019.

Achterbahn-Fahrgäste sitzen im deutschen Europa-Park fest

Rust - Bei dem Vorfall im Europa-Park bei Rust haben die Fahrgäste insgesamt 40 Minuten in der Achterbahn "Blue Fire" ausgeharrt. Die Bahn war am Mittwoch vor dem ersten Anstieg seitlich geneigt stehen geblieben. Insgesamt 20 Personen seien betroffen gewesen, sagte ein Sprecher des Parks. Noch am Nachmittag sei die Bahn wieder in Betrieb genommen worden. "Das Problem ist wieder gelöst."

Männer sollen in Tirol drei Banken überfallen haben

Innsbruck/Kufstein - Zwei nach einem Banküberfall in Innsbruck im Juli festgenommene Männer im Alter von 24 und 32 Jahren stehen unter Verdacht, für weitere Banküberfälle in der Tiroler Landeshauptstadt verantwortlich zu sein. Zwei Überfälle im April und März könnten auf ihr Konto gehen, sagte Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstags-Ausgabe). Das Landeskriminalamt (LKA) untersuchte indes Zusammenhänge zu Überfällen in Kufstein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red