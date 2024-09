Anti-Terror-Razzien in ganz Österreich

Wien - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dem Jahrestag der Anschläge vom 11. September in den USA, wurden in ganz Österreich Anti-Terror-Razzien gegen 72 Personen durchgeführt, 52 von ihnen waren bereits in Haft. Festnahmen gab es vorerst nicht, berichtete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz. Zu den konkreten Zusammenhängen blieb er vage, es habe sich um eine "präventive intensive Schwerpunktaktion" in allen Bundesländern gehandelt.

Erste unwetterbedingte Straßensperren in Österreich

Wien - Die vorhergesagten starken Niederschläge über Österreich haben zu den ersten Sicherheitssperren von Straßen geführt. Betroffen waren der Sölkpass (L704) in der Steiermark und die Großglockner Hochalpenstraße zwischen der Kassastelle Ferleiten und Heiligenblut am Großglockner, berichtete der ÖAMTC online Donnerstagfrüh. Der Automobilclub empfahl, für Fahrten in die Berge Schneeketten einzupacken und gegebenenfalls auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten.

"Polaris Dawn"-Crew beginnt mit privatem Weltraumspaziergang

Cape Canaveral - Die Besatzung der "Polaris Dawn"-Mission des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hat mit dem ersten privat finanzierten Weltraumspaziergang der Geschichte begonnen. Die "extravehikulare Aktivität" (EVA) der Amateur-Raumfahrer habe um 12.12 Uhr mit der Einleitung von Sauerstoff in die Raumanzüge begonnen, erklärten Kommentatoren von SpaceX bei einer Liveübertragung der Mission. Später sollen zwei Mitglieder der vierköpfigen Crew das Raumschiff durch eine Luke verlassen.

Causa rund um Ex-ORF-NÖ-Chef Ziegler flammt neu auf

Wien/St. Pölten - Über ein Jahr ist es her, dass der damalige ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler nach schweren Vorwürfen aus der Redaktion rund um ÖVP-freundliche Berichterstattung seinen Posten abgegeben hat. Damit kam er dem Bericht einer Evaluierungskommission zuvor. Dieser wurde vom ORF nicht veröffentlicht, aber nun von "Dossier" eingesehen. Es werden darin bekannte und weitere Vorfälle dokumentiert, die laut Kommission ein deutliches Licht auf Zieglers Arbeit werfen würden.

US-Außenminister Blinken besucht Polen

Warschau/Brüssel - US-Außenminister Antony Blinken hat bei seiner Rückreise aus Kiew Halt im wichtigen Ukraine-Unterstützerland Polen gemacht, um Gespräche mit der dortigen Regierung zu führen. Blinken kam Donnerstagfrüh mit dem Zug in Polen an. Dort sind Treffen mit Ministerpräsident Donald Tusk und Präsident Andrzej Duda geplant.

Immer mehr Masern-Fälle in Österreich

Wien - In Österreich werden immer mehr Fälle von Masern registriert. Seit Beginn des Jahres gab es laut Angaben der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) bereits 502 bestätigte Erkrankungen, wie es am Donnerstag hieß. "Das ist die bei weitem höchste Zahl seit 20 Jahren", schrieb Judith Aberle, Professorin für Virusimmunologie an der Medizinischen Universität Wien, auf Twitter.

Covid-Tests beim Arzt für Risikopatienten ab Oktober gratis

Wien - Sozialversicherung und Ärztekammer haben sich zu den Kosten der Covid-Tests in Arztpraxen für Risikopatienten geeinigt. Die Vereinbarung gilt ab 1. Oktober für die Dauer der Verordnungsmöglichkeit von Paxlovid aus dem Erstattungskodex. "Rechtzeitig vor der Herbstsaison ist die Risikogruppe abgesichert. Die kostenfreien Tests bieten die Basis für eine Entscheidung über den Einsatz von Paxlovid", sagte Peter Lehner, Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

Ausnahmezustand wegen Bränden bei Los Angeles

Los Angeles - Wegen schwerer Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien hat Gouverneur Gavin Newsom den Ausnahmezustand in der Millionenmetropole Los Angeles und angrenzenden Landkreisen ausgerufen. In den Hügeln nahe Los Angeles breitete sich das außer Kontrolle wütende Bridge Fire am Mittwoch (Ortszeit) rasend schnell aus und zerstörte dutzende Häuser und Ferienhütten in den Orten Wrightwood und Mount Baldy. Drei Menschen waren laut Behörden von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red