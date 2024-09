Anti-Terror-Razzien in ganz Österreich

Wien - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dem Jahrestag der Anschläge vom 11. September in den USA, wurden in ganz Österreich Anti-Terror-Razzien gegen 72 Personen durchgeführt, 52 von ihnen waren bereits in Haft. Festnahmen gab es vorerst nicht, berichtete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz. Zu den konkreten Zusammenhängen blieb er vage, es habe sich um eine "präventive intensive Schwerpunktaktion" in allen Bundesländern gehandelt.

Regen und Schnee setzten ein und führten zu ersten Sperren

Wien - Die vorhergesagten starken Niederschläge über Österreich haben eingesetzt und zu den ersten Sperren von Bergstraßen geführt. In höheren Lagen schneite es, teilweise wurde der Almabtrieb vorgezogen. Bundesweit gab es Absagen von zahlreichen Freiluftveranstaltungen in den kommenden Tagen. Lokal ist über das Wochenende mit Starkregen zu rechnen, Überflutungen oder Muren sind möglich. Nicht notwendige Autofahrten sollten vermieden werden, rieten mehrere Organisationen.

Auch Tschechien bereitet sich auf Extremregen vor

Prag - Tschechien und Polen bereiten sich auf Extremniederschläge und Hochwasser in den kommenden Tagen vor. An zahlreichen Staudämmen in Tschechien wurde Wasser abgelassen, um die Kapazitäten zu erhöhen. Am Wasserkraftwerk Vrane an der Moldau südlich von Prag etwa wurde der Abfluss von 40 auf 120 Kubikmeter pro Sekunde erhöht. Auch an den österreichischen Grenzflüssen March und Thaya sowie an der Oder im Osten Tschechiens wurde versucht, Platz in den Stauanlagen zu schaffen.

Vorerst keine Einigung bei Handy-Sicherstellung

Wien - Die Neuregelung der Handy-Sicherstellung wird sich vor der Nationalratssitzung kommende Woche nicht mehr ausgehen. Die aktuellen Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen und würden verlängert, wie es in einer gemeinsamen Stellungnahme aus dem Büro von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hieß. Edtstadler pochte am Donnerstag auf die Trennung von "Aufbereitung und Auswertung der Daten".

EZB legt nach - Zinsen erneut gesenkt

Frankfurt - Angesichts der abebbenden Inflation senkt die Europäische Zentralbank (EZB) das Leitzins-Niveau weiter. Nach der geldpolitischen Wende vom Juni legte sie am Donnerstag erstmals nach: Der für die Finanzmärkte maßgebliche Einlagesatz, zu dem Banken bei der EZB kurzfristig überschüssige Gelder anlegen können, wurde von 3,75 auf 3,50 Prozent gekappt.

Selenskyj: Russland hat Gegenoffensive in Kursk gestartet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Gegenoffensive in der russischen Grenzregion Kursk gestartet. Diese Reaktion der russischen Armee "entspricht dem ukrainischen Plan", sagte Selenskyj am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Kiew, ohne nähere Angaben zu machen.

Erfolgreicher Weltraum-Kurzausflug bei "Polaris Dawn"

Cape Canaveral - Rund 740 Kilometer über der Erde hat die Crew der privaten Mission "Polaris Dawn" ihren risikoreichen Weltraumspaziergang absolviert. Auf Livebildern des privaten Raumfahrt-Unternehmens SpaceX war zu sehen, wie sich zunächst Jared Isaacman und dann Sarah Gillis im Raumanzug für einige Minuten aus der Luke des Crew Dragon streckten. Danach wurde die Luke des Raumschiffs wieder geschlossen und der Druck in der Kabine wieder aufgebaut.

Causa rund um Ex-ORF-NÖ-Chef Ziegler flammt neu auf

Wien/St. Pölten - Über ein Jahr ist es her, dass der damalige ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler nach schweren Vorwürfen aus der Redaktion rund um ÖVP-freundliche Berichterstattung seinen Posten abgegeben hat. Damit kam er dem Bericht einer Evaluierungskommission zuvor. Dieser wurde vom ORF nicht veröffentlicht, aber nun von "Dossier" eingesehen. Es werden darin bekannte und weitere Vorfälle dokumentiert, die im ORF-Stiftungsrat eine lange Debatte auslösten.

