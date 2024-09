Unwetter: Keine Schäden, aber Behinderungen durch Schnee

Wien - Die angekündigten Niederschläge haben in Österreich vorerst zu keinen Schäden geführt, durch Schneefall gab es aber Behinderungen und Sperren auf höhergelegenen Straßen. Nicht notwendige Zugfahrten sollten vermieden werden, rieten die ÖBB, Gleiches gilt für Autofahrten. Die Wetterlage sollte sich laut den Warnungen von Geosphere Austria in den kommenden Tagen zuspitzen. Lokal sind Starkregen und Windböen zu erwarten. Zahlreiche Freiluftveranstaltungen wurden abgesagt.

Putin: Bei Ja zu Raketeneinsatz wäre NATO Kriegspartei

Moskau - Eine Zustimmung des Westens zum Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele in Russland durch die Ukraine würde nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin bedeuten, dass sich die NATO "im Krieg" mit Russland befände. "Dies würde die Natur des Konflikts in erheblichem Maß verändern. Es würde bedeuten, dass NATO-Staaten, die USA, europäische Staaten im Krieg mit Russland sind", sagte Putin am Donnerstag einem Reporter des staatlichen Fernsehens.

US-Präsident Biden empfängt britischen Premier Starmer

Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt Großbritanniens Premierminister Keir Starmer gut zwei Monate nach dessen letzten Besuch erneut im Weißen Haus. Bei dem Treffen am Freitag dürften die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten im Mittelpunkt stehen. Auch über den Einsatz weitreichender westlicher Waffen gegen Ziele in Russland durch die ukrainischen Streitkräfte könnte beraten werden. Das deutete US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Besuch in Kiew am Mittwoch an.

Trump erteilt zweitem TV-Duell mit Harris eine Absage

Washington - Im US-Wahlkampf lehnt der republikanische Kandidat Donald Trump ein weiteres TV-Duell mit der demokratischen Kandidatin Kamala Harris ab. "Es wird keine dritte Debatte geben", schrieb er am Donnerstag in Großbuchstaben und mit Rufzeichen auf seiner Onlineplattform Truth Social - dabei zählte er nicht nur das Duell gegen Harris am Dienstag, sondern auch die Debatte mit Präsident Joe Biden am 27. Juni mit, die den Verzicht Bidens auf seine Kandidatur herbeigeführt hatte.

Live-Unfreundlichkeiten zwischen Nehammer und Babler

Wien - Die ORF-Konfrontationen zur Nationalratswahl haben am Donnerstagabend das erste Duell zweier Kanzler-Anwärter gebracht: ÖVP-Obmann Karl Nehammer traf auf SPÖ-Chef Andreas Babler. Viel gemeinsame Basis für eine zukünftige Regierungsarbeit ließ sich in einer ausnehmend unfreundlichen Debatte nicht erkennen. Wesentlich gefälliger gestaltete sich das zweite Duell zwischen Grünen-Bundessprecher Werner Kogler und NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger.

Senegals Präsident Faye löst das Parlament auf

Dakar - Der senegalesische Präsident Bassirou Diomaye Faye hat die von der Opposition geführte Nationalversammlung aufgelöst und damit den Weg für vorgezogene Parlamentswahlen am 17. November frei gemacht. "Ich löse die Nationalversammlung auf, um das souveräne Volk um die institutionellen Mittel zu bitten, den von mir versprochenen Systemwandel herbeizuführen", sagte Faye in seiner kurzen Rede während seiner abendlichen Ansprache am Donnerstag (Ortszeit).

