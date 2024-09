US-Präsident Biden empfängt britischen Premier Starmer

Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt Großbritanniens Premierminister Keir Starmer gut zwei Monate nach dessen letzten Besuch erneut im Weißen Haus. Bei dem Treffen am Freitag dürften die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten im Mittelpunkt stehen. Auch über den Einsatz weitreichender westlicher Waffen gegen Ziele in Russland durch die ukrainischen Streitkräfte könnte beraten werden. Das deutete US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Besuch in Kiew am Mittwoch an.

Trump erteilt zweitem TV-Duell mit Harris eine Absage

Washington - Im US-Wahlkampf lehnt der republikanische Kandidat Donald Trump ein weiteres TV-Duell mit der demokratischen Kandidatin Kamala Harris ab. "Es wird keine dritte Debatte geben", schrieb er am Donnerstag in Großbuchstaben und mit Rufzeichen auf seiner Onlineplattform Truth Social - dabei zählte er nicht nur das Duell gegen Harris am Dienstag, sondern auch die Debatte mit Präsident Joe Biden am 27. Juni mit, die den Verzicht Bidens auf seine Kandidatur herbeigeführt hatte.

Weiterer Abschnitt der Carolabrücke in Dresden eingestürzt

Dresden - Im Zuge von Abrissarbeiten ist ein weiterer Abschnitt der Carolabrücke in Dresden eingebrochen. Es handelt sich um den Brückenzug mit Straßenbahngleisen, der in der Nacht auf Mittwoch bereits teilweise in die Elbe gestürzt war, wie ein Polizeisprecher in der Früh mitteilte. Ein weiterer Brückenzug mit Fahrspuren für Autos stehe dagegen noch. Die Brücke galt als extrem einsturzgefährdet.

Schallenberg eröffnet Botschaft in Ghana

Wien/Accra - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist am Freitag in Ghana zu Gast, wo er in der Hauptstadt Accra eine österreichischen Botschaft eröffnen wird. Weiters stehen für Schallenberg in dem westafrikanischen Staat auch Treffen mit Präsident Nana Akufo-Addo und Außenministerin Shirley Ayorkor Botchwey auf dem Programm. Seitens des Außenministeriums (BMEIA) wurde betont: "Mit der Botschaftseröffnung wird der rot-weiß-rote Fußabdruck in Subsahara-Afrika deutlich gestärkt."

Live-Unfreundlichkeiten zwischen Nehammer und Babler

Wien - Die ORF-Konfrontationen zur Nationalratswahl haben am Donnerstagabend das erste Duell zweier Kanzler-Anwärter gebracht: ÖVP-Obmann Karl Nehammer traf auf SPÖ-Chef Andreas Babler. Viel gemeinsame Basis für eine zukünftige Regierungsarbeit ließ sich in einer ausnehmend unfreundlichen Debatte nicht erkennen. Wesentlich gefälliger gestaltete sich das zweite Duell zwischen Grünen-Bundessprecher Werner Kogler und NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger.

Senegals Präsident Faye löst das Parlament auf

Dakar - Der senegalesische Präsident Bassirou Diomaye Faye hat die von der Opposition geführte Nationalversammlung aufgelöst und damit den Weg für vorgezogene Parlamentswahlen am 17. November frei gemacht. "Ich löse die Nationalversammlung auf, um das souveräne Volk um die institutionellen Mittel zu bitten, den von mir versprochenen Systemwandel herbeizuführen", sagte Faye in seiner kurzen Rede während seiner abendlichen Ansprache am Donnerstag (Ortszeit).

