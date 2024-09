Zugverbindungen und Straßen wegen Regen und Schnee gesperrt

Wien/Bad Gastein - Wegen starker Schneefälle ist in der Nacht auf Freitag die Zugverbindung zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein gesperrt worden. Zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstätter See wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, teilten die ÖBB online mit. Die Reisezeit verlängere sich um bis zu zwei Stunden. Schnee und Regen sowie umgestürzte Bäume führten auch zu mehreren Straßensperren. Laut ÖAMTC waren teilweise Verbindungen auch wegen hängengebliebener Fahrzeuge blockiert.

WKStA legt ÖVP-Anzeige gegen Gewessler zurück

Wien/Brüssel/EU-weit - Die ÖVP ist mit ihrer Klage gegen Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wegen deren Alleingang auf EU-Ebene bei der Abstimmung über das Renaturierungsgesetz abgeblitzt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Anzeige der Volkspartei gegen Gewessler bereits Anfang September zurückgelegt, wie der "Falter" am Freitag berichtete. Von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Gewessler wurde laut WKStA mangels Anfangsverdacht abgesehen.

Felbermayr: Längste rezessive Phase in der Nachkriegszeit

Wien - Österreichs Wirtschaft kommt weiterhin nicht in Schwung. Mit dem nunmehr achten Quartal in Folge mit einer Stagnation oder einer Schrumpfung sei dies "die längste rezessive Phase seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs", so Wifo-Chef Gabriel Felbermayr im Rahmen des "Bank Austria Forums" am Donnerstag. Insbesondere der Arbeitsmarkt sei ein Sorgenkind der heimischen Wirtschaft.

Viele Tote und Vermisste nach Taifun "Yagi" in Myanmar

Yangon (Rangun) - Super-Taifun "Yagi" hat neben Vietnam und Thailand auch Myanmar schwer getroffen. Offiziellen Angaben zufolge kamen bisher mindestens 19 Menschen bei Sturzfluten und Erdrutschen ums Leben. Laut Augenzeugen vor Ort könnte die Zahl der Opfer aber sehr viel höher liegen. Viele Gebiete in dem von einer brutalen Militärjunta regierten Land waren wegen Überschwemmungen von der Außenwelt abgeschnitten.

Drei Menschen sterben in brennendem Lagerhaus in Mailand

Mailand - In der Nacht auf Freitag ist ein Brand in einem Lagerhaus in einem nordwestlichen Vorort von Mailand ausgebrochen. In dem Gebäude, in dem sich ein mehrstöckiger Ausstellungsraum für Mode befand, kamen drei junge Chinesen ums Leben. Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen Burschen, seine 17-jährige Schwester und einen 24-Jährigen, wie italienische Medien berichteten.

US-Präsident Biden empfängt britischen Premier Starmer

Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt Großbritanniens Premierminister Keir Starmer gut zwei Monate nach dessen letzten Besuch erneut im Weißen Haus. Bei dem Treffen am Freitag dürften die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten im Mittelpunkt stehen. Auch über den Einsatz weitreichender westlicher Waffen gegen Ziele in Russland durch die ukrainischen Streitkräfte könnte beraten werden. Das deutete US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Besuch in Kiew am Mittwoch an.

Sechs Menschen bei Brand in Graz verletzt

Graz - Bei einem Wohnungsbrand in Graz sind Donnerstagabend drei Kinder und drei Erwachsene verletzt worden. Laut Polizei dürfte ein Akku eines E-Rollers explodiert sein. Nachbarn hatten das Geschrei der Kinder gehört und retteten die Kleinen im Alter von neun bis 13 Jahren aus der bereits verrauchten Wohnung, teilte die Berufsfeuerwehr Graz mit. Die Löschversuche der Nachbarn blieben ohne Erfolg, die Einsatzkräfte hatten die Flammen dann aber rasch unter Kontrolle.

Todesopfer bei Pkw-Kollision im Bezirk Neunkirchen

St. Egyden am Steinfeld - Ein 39-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einer Pkw-Kollision in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ums Leben gekommen. Drei Personen im Alter von 30 bis 61 Jahren wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung. Zwei Notarzthubschrauber waren im Einsatz.

