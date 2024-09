OeNB senkt Wirtschaftsprognose für Österreich drastisch

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat in ihrer September-Interimsprognose den Ausblick für Österreichs Wirtschaft drastisch gesenkt. Aufgrund veränderter Wachstumsaussichten für das zweite Halbjahr hat die OeNB die Prognose für das reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2024 von +0,3 Prozent um einen Prozentpunkt auf -0,7 Prozent und für 2025 von +1,8 Prozent um 0,8 Prozentpunkte auf +1,0 Prozent gesenkt.

WKStA legt ÖVP-Anzeige gegen Gewessler zurück

Wien/Brüssel/EU-weit - Die ÖVP ist mit ihrer Klage gegen Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wegen deren Alleingang auf EU-Ebene bei der Abstimmung über das Renaturierungsgesetz abgeblitzt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Anzeige der Volkspartei gegen Gewessler bereits Anfang September zurückgelegt, bestätigte eine Sprecherin am Freitag gegenüber der APA. "Mangels Anfangsverdachts" wurde von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen.

Zugverbindungen und Straßen wegen Regen und Schnee gesperrt

Wien/Bad Gastein - Die Niederschläge über Österreich halten an. Wegen starken Schneefalls wurde in der Nacht auf Freitag die Zugverbindung zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein in Salzburg gesperrt. Zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstätter See fährt ein Schienenersatzverkehr, teilten die ÖBB online mit. Die Reisezeit verlängere sich um bis zu zwei Stunden. Schnee und Regen sowie umgestürzte Bäume und hängengebliebene Fahrzeuge führten laut ÖAMTC auch zu mehreren Straßensperren.

Treichl verlässt Alpbach, Karas soll folgen

Alpbach/Wien - Das Europäische Forum Alpbach (EFA) steht vor einem Führungswechsel: Andreas Treichl, ehemaliger langjähriger Vorstandsvorsitzender der Erste Group, will seine Präsidentschaft zurücklegen. Das EFA bestätigte der APA am Freitag Medienberichte. Treichl habe das Forum inhaltlich neu positionieren wollen und dies sei nun abgeschlossen, wurde der Rückzug nach nur vier Jahren begründet. Als Nachfolger schlug Treichl mit Othmar Karas einen langjährigen Alpbach-Kenner vor.

Papst beendete zwölftägige Asien-Pazifik-Reise

Singapur - Vom Dschungel in Papua-Neuguinea bis zu den Wolkenkratzern Singapurs: Papst Franziskus hat am Freitag seine zwölftägige Reise durch Asien und die Pazifikregion abgeschlossen. Der 87-Jährige bestieg sein Flugzeug zurück nach Rom und beendete damit eine historische Rundtour durch vier Länder - hinsichtlich Dauer und Distanz die längste Reise seit Beginn seiner Zeit als Oberhaupt der katholischen Kirche.

Viele Tote und Vermisste nach Taifun "Yagi" in Myanmar

Yangon (Rangun) - Super-Taifun "Yagi" hat neben Vietnam und Thailand auch Myanmar schwer getroffen. Offiziellen Angaben zufolge kamen bisher mindestens 19 Menschen bei Sturzfluten und Erdrutschen ums Leben. Laut Augenzeugen vor Ort könnte die Zahl der Opfer aber sehr viel höher liegen. Viele Gebiete in dem von einer brutalen Militärjunta regierten Land waren wegen Überschwemmungen von der Außenwelt abgeschnitten.

Deutsche wegen Tötung ihrer behinderten Tochter verurteilt

Bern - Ein deutsches Paar ist wegen der Tötung seiner behinderten Tochter (3) in der Schweiz zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt worden. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine Verurteilung wegen Mordes folgte das Gericht im Bremgarten im Kanton Aargau nicht. Sie hatte 18 Jahre Haft wegen Mordes beantragt. Die Richterin sprach die beiden wegen vorsätzlicher Tötung schuldig.

Neuer Nationalrat kommt am 24. Oktober

Wien - Der neu gewählte Nationalrat tritt erstmals am 24. Oktober zusammen. An diesem Datum werden die 183 Abgeordneten auch angelobt. Darauf hat sich heute die Präsidiale verständigt, berichtet die Parlamentskorrespondenz. Bis zur konstituierenden Sitzung bleiben noch die derzeitigen Mandatare im Amt. Damit können im Bedarfsfall jederzeit Ausschuss- und Plenarsitzungen in der alten Besetzung einberufen werden.

