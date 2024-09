WKStA legt ÖVP-Anzeige gegen Gewessler zurück

Wien/Brüssel/EU-weit - Die ÖVP ist mit ihrer Klage gegen Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wegen deren Alleingang auf EU-Ebene bei der Abstimmung über das Renaturierungsgesetz abgeblitzt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Anzeige der Volkspartei gegen Gewessler bereits Anfang September zurückgelegt, bestätigte eine Sprecherin am Freitag gegenüber der APA. "Mangels Anfangsverdachts" wurde von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen.

Zugverbindungen und Straßen wegen Regen und Schnee gesperrt

Wien/Bad Gastein - Die Niederschläge über Österreich halten an. Wegen starken Schneefalls wurde in der Nacht auf Freitag die Zugverbindung zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein in Salzburg gesperrt. Zwischen Friedberg in der Steiermark und Aspang Markt waren wegen eines Murenabganges keine Fahrten möglich, teilten die ÖBB am Vormittag online mit. Schnee und Regen sowie umgestürzte Bäume und hängengebliebene Fahrzeuge führten laut ÖAMTC auch zu mehreren Straßensperren.

OeNB senkt Wirtschaftsprognose für Österreich drastisch

Wien - Die Österreichische Nationalbank (OeNB) hat in ihrer September-Interimsprognose den Ausblick für Österreichs Wirtschaft drastisch gesenkt. Aufgrund veränderter Wachstumsaussichten für das zweite Halbjahr hat die OeNB die Prognose für das reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2024 von +0,3 Prozent um einen Prozentpunkt auf -0,7 Prozent und für 2025 von +1,8 Prozent um 0,8 Prozentpunkte auf +1,0 Prozent gesenkt.

Viele Tote und Vermisste nach Taifun "Yagi" in Myanmar

Yangon (Rangun) - Super-Taifun "Yagi" hat neben Vietnam und Thailand vor allem Myanmar schwer getroffen. Offiziellen Angaben zufolge kamen bisher mindestens 19 Menschen bei Sturzfluten und Erdrutschen ums Leben. Laut Augenzeugen könnte die Zahl der Opfer aber sehr viel höher liegen. Die Nachrichtenagentur Khit Thit Media berichtete am Nachmittag (Ortszeit), dass ganze Dörfer fortgespült oder von Erdmassen begraben worden seien. Möglicherweise seien mehrere Hundert Menschen ums Leben gekommen.

Bekämpfungsverordnung gegen Blauzungen-Virus in Österreich

Wien - Nach dem erstmaligen Nachweis der Blauzungenkrankheit ("Bluetongue Disease", BT) an Rindern in Österreich seit 2016 in Vorarlberg und der Steiermark wird im Laufe des Freitags eine entsprechende Bekämpfungsverordnung erlassen. Das kündigte Ulrich Herzog, Sektionsleiter im Gesundheitsministerium am Freitag bei einem gemeinsam mit der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) ausgerichteten Hintergrundgespräch in Wien an.

Ermittlungen in Malaysia nach hundertfachem Kindermissbrauch

Kuala Lumpur - Nach der Befreiung Hunderter Kinder aus muslimischen Heimen, die dort sexuell missbraucht worden sein sollen, hat die Polizei in Malaysia ihre Ermittlungen ausgeweitet. Derzeit werde auf weitere Razzien und Festnahmen "hingearbeitet", sagte Polizei-Chef Razarudin Husain am Freitag bei einer Pressekonferenz. Im Visier haben die Ermittler ein islamisches Unternehmen namens Global Ikhwan Services and Business (GISB).

Armutskonferenz will im Wahlkampf Ungehörten Stimme geben

Wien - Die Armutskonferenz will im Nationalratswahlkampf auch ansonsten ungehörten Stimmen Raum einräumen. Dafür habe man ein Zukunftsprogramm erarbeitet, das vor allem wohn-, gesundheits- und frauenpolitische Forderungen enthält, so Diakonie-Sozialexperte Martin Schenk bei einer Pressekonferenz am Freitag. Unter anderem sollen Gesetze einer Gesundheitsverträglichkeitsprüfung unterzogen und Primärversorgungszentren ausgebaut werden.

Deutsche wegen Tötung ihrer behinderten Tochter verurteilt

Bern - Ein deutsches Paar ist wegen der Tötung seiner behinderten Tochter (3) in der Schweiz zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt worden. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine Verurteilung wegen Mordes folgte das Gericht im Bremgarten im Kanton Aargau nicht. Sie hatte 18 Jahre Haft wegen Mordes beantragt. Die Richterin sprach die beiden wegen vorsätzlicher Tötung schuldig.

