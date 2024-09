WKStA legt ÖVP-Anzeige gegen Gewessler zurück

Wien/Brüssel/EU-weit - Die ÖVP ist mit ihrer Klage gegen Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wegen deren Alleingang auf EU-Ebene bei der Abstimmung über das Renaturierungsgesetz abgeblitzt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Anzeige der Volkspartei gegen Gewessler bereits Anfang September zurückgelegt, bestätigte eine Sprecherin am Freitag gegenüber der APA. "Mangels Anfangsverdachts" wurde von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen.

OeNB senkt Wirtschaftsprognose für Österreich drastisch

Wien - Die Österreichische Nationalbank (OeNB) hat in ihrer aktuellen Interimsprognose den Ausblick für Österreichs Wirtschaft drastisch gesenkt. Aufgrund veränderter Wachstumsaussichten für das zweite Halbjahr hat die OeNB die Prognose für das reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2024 von +0,3 Prozent um einen Prozentpunkt auf -0,7 Prozent und für 2025 von +1,8 Prozent um 0,8 Prozentpunkte auf +1,0 Prozent gesenkt.

Land Niederösterreich erwartet kritische Unwetterlage

Wien/Bad Gastein - Die bis über das Wochenende vorhergesagten starken Niederschläge über Österreich haben am Freitag angehalten und die Prognosen wurden vor allem in Niederösterreich noch einmal erhöht. "Die Lage hat sich verschärft", teilte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) nach einer Lagebesprechung mit. Geosphere Austria warnte neuerlich vor Überschwemmungen und Murenabgängen in den kommenden Tagen. Wegen Schnee und Regen waren indes Zug- und Straßenverbindungen gesperrt.

Zahl der Toten nach Taifun "Yagi" steigt weiter

Yangon (Rangun)/Bangkok - Super-Taifun "Yagi" hat neben Vietnam und Thailand vor allem Myanmar schwer getroffen. Offiziellen Angaben zufolge kamen bisher mindestens 19 Menschen bei Sturzfluten und Erdrutschen ums Leben. Die Nachrichtenagentur Khit Thit Media berichtete am Nachmittag (Ortszeit), dass ganze Dörfer fortgespült oder von Erdmassen begraben worden seien. In Vietnam stieg die Zahl der Toten indessen auf 254.

SPÖ fordert mehr Frauenhaus-Plätze und lobt Vorbild Wien

Wien - Die SPÖ fordert den bundesweiten Ausbau von Frauenhaus-Plätzen, um Betroffene, die Schutz vor Gewalt suchen, besser betreuen zu können. Die Zweite Nationalratspräsidentin und Wiener SPÖ-Spitzenkandidatin für die kommende Nationalratswahl, Doris Bures, sieht die Bundesregierung hier säumig, wie sie am Freitag bei einem Besuch in einem Wiener Frauenhaus ausführte. Die rot-pink regierte Bundeshauptstadt wurde hingegen als Vorbild genannt.

Bekämpfungsverordnung gegen Blauzungen-Virus in Österreich

Wien - Nach dem erstmaligen Nachweis der Blauzungenkrankheit ("Bluetongue Disease", BT) an Rindern in Österreich seit 2016 in Vorarlberg und der Steiermark wird im Laufe des Freitags eine entsprechende Bekämpfungsverordnung erlassen. Das kündigte Ulrich Herzog, Sektionsleiter im Gesundheitsministerium am Freitag bei einem gemeinsam mit der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) ausgerichteten Hintergrundgespräch in Wien an.

Ermittlungen in Malaysia nach hundertfachem Kindermissbrauch

Kuala Lumpur - Nach der Befreiung Hunderter Kinder aus muslimischen Heimen, die dort sexuell missbraucht worden sein sollen, hat die Polizei in Malaysia ihre Ermittlungen ausgeweitet. Derzeit werde auf weitere Razzien und Festnahmen "hingearbeitet", sagte Polizei-Chef Razarudin Husain am Freitag bei einer Pressekonferenz. Im Visier haben die Ermittler ein islamisches Unternehmen namens Global Ikhwan Services and Business (GISB).

VW-Betriebsratschefin Cavallo droht mit Streiks

Wolfsburg/München - Die VW-Beschäftigten wollen sich nach Angaben des Betriebsrats notfalls auch mit Streiks gegen die neuen Sparpläne bei Volkswagen zur Wehr setzen. "Wir werden uns gegen Werksschließungen und Massenkündigungen wehren mit allem, was wir haben - bis hin zum Arbeitskampf!", sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo in einem Interview mit dem Magazin "Focus". "Die Menschen machen sich große Sorgen. Es geht jetzt wirklich um alles." Cavallo sprach von einem "Ausnahmezustand bei VW."

Wiener Börse am Nachmittag weiterhin etwas fester

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin fester gezeigt. Der ATX stieg 0,53 Prozent auf 3.601,58 Punkte. Starke Kursbewegungen verzeichneten vor dem Wochenende am heimischen Aktienmarkt die volatilen Aktien von Marinomed, die um fast 67 Prozent nach oben sprangen. Die insolvente Pharmafirma sucht derzeit Investoren für ihre Sanierung, wurde Anfang September bekannt. Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich Bankaktien weiterhin einheitlich im Plus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red