Pegel im Waldviertel in Niederösterreich massiv im Steigen

St. Pölten - In Niederösterreich sind Samstagabend weitere Gemeinden zum Katastrophengebiet erklärt worden. "Besonders in Waldviertel sind derzeit massive Anstiege der Flüsse zu verzeichnen, vereinzelt bereits in Größenordnung eines hundertjährlichen Hochwasserereignisses", sagte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Auch am Kamp müsse mit solch einem Ausmaß gerechnet werden. Evakuierungen liefen, in Krems wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Rund 4.750 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Hochwasser in Tschechien: Tausende werden evakuiert

Prag/Brno (Brünn)/Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) - Wegen drohender Überschwemmungen werden die Evakuierungen in Tschechien ausgeweitet. In Opava an der Grenze zu Polen mussten Tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden, wie die Behörden am Samstagabend mitteilten. Betroffen ist unter anderem die größte Plattenbausiedlung der Stadt. Der gleichnamige Fluss Opava, ein Nebenfluss der Oder, trat an manchen Stellen bereits über die Ufer. Befürchtet wurde ein Jahrhunderthochwasser oder sogar eine stärkere Flut als 1997.

Israels Luftwaffe greift Hisbollah-Ziele im Libanon an

Beirut - Die israelische Luftwaffe hat am Abend nach Angaben eines Armeesprechers mehrere Waffenlager der Hisbollah-Miliz im Landesinneren des Libanon angegriffen. Die Angriffe seien in den Gebieten der Bekaa-Ebene und der Stadt Baalbek etwa 140 Kilometer von der Grenze entfernt geflogen worden, hieß es. Die Gegend gilt als Hisbollah-Hochburg. Außerdem seien Waffenlager der Terrormiliz an sieben verschiedenen Orten im Südlibanon attackiert worden.

Nach Lawine in Tirol Suche nach Verschüttetem abgebrochen

Vomp - Im Karwendelgebirge im Gemeindegebiet von Vomp (Bezirk Schwaz) ist am Samstagnachmittag die Suche nach einem verschütteten Wanderer abgebrochen worden. Die Einsatzkräfte trafen die Entscheidung, da die Lawinengefahr zu groß war. Während des Einsatzes war ein Tiroler Bergretter von einer nachfolgenden Lawine teilverschüttet und verletzt worden, so die Leitstelle Tirol gegenüber der APA.

Staatsanwaltschaft fordert sechs Jahre Haft für Salvini

Palermo - In einem Prozess um den Umgang mit Migranten auf dem Mittelmeer hat die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft gegen Italiens Vize-Ministerpräsidenten Matteo Salvini verlangt. Dem Vorsitzenden der rechten Regierungspartei Lega wird zur Last gelegt, in seiner Zeit als Innenminister 2019 das Schiff einer spanischen Hilfsorganisation wochenlang am Einlaufen in einen Hafen gehindert zu haben.

Nicht weniger Zuwanderung durch deutsche Grenzkontrollen

Berlin/Brandenburg/Wien - Der Migrationsforscher Gerald Knaus erwartet von der Ausweitung der Kontrollen auf alle deutschen Landgrenzen keinen Rückgang der Asylwerberzahlen in der Bundesrepublik. "Wer erwartet, dass die Grenzkontrollen dazu führen werden, dass irreguläre Migration zurückgeht, der weckt eine Erwartung, die ist unerfüllbar", sagte der Österreicher im Deutschlandfunk. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) telefonierte indes in der Angelegenheit mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz.

Tote bei Explosion von Tanklastwagen in Haiti

Port-au-Prince - Bei der Explosion eines Tanklastwagens sind in Haiti am Samstag mindestens 16 Menschen getötet worden. Rund 40 weitere Menschen wurden verletzt, wie ein Vertreter der Zivilschutzbehörde in der Region Nippes mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red