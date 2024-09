Niederösterreich zu Katastrophengebiet erklärt

Wien/St. Pölten/Amstetten - Aufgrund der starken Niederschläge ist Sonntagfrüh ganz Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt worden. "Die Lage spitzt sich aufgrund der massiven Regenfälle im gesamten Land weiter zu", teilte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) der APA mit. Bewohner mussten aus Häusern gerettet werden. In der Nacht wurde der Zugverkehr auf der Weststrecke zwischen Amstetten und St. Valentin eingestellt. Die Reisewarnung der ÖBB wurde bis Montagabend verlängert.

Staudamm in Polen läuft über - Siedlungen evakuiert

Warschau - Nach starken Regenfällen ist im Südwesten Polens ein Staudamm übergelaufen. "Der Damm in Miedzygorze läuft über. Obwohl Wasser abgelassen wurde, hat er seinen Höchststand erreicht! Der Wasserzulauf ist riesig", schrieb die niederschlesische Gemeinde Bystryca Klodzka auf X. Die Situation sei kritisch, die Bewohner der tiefer gelegenen Dörfer würden evakuiert, teilte die Regionale Wasserwirtschaftsbehörde in Breslau (Wroclaw) mit.

Ex-Generalsekretär sieht OSZE in Existenz gefährdet

Genf/Wien - Der frühere OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger warnt davor, die aktuelle Führungskrise in der Wiener Sicherheitsorganisation auf die leichte Schulter zu nehmen. "Die OSZE ist existenzgefährdet, wenn es nicht gelingt, die Führungsprobleme zu lösen und auch das Budgetproblem", sagte Greminger im APA-Interview. Ohne die vier Topjobs gehe es nur "über einige Monate gut", mittelfristig brauche die Organisation aber einen Generalsekretär und Chefs für die drei Institutionen.

Israel meldet Raketenangriff aus Jemen

Tel Aviv - Israel ist nach Angaben seines Militärs vom Jemen aus mit einer Rakete beschossen worden. Das Boden-Boden-Geschoss sei vom Osten ins Zentrum Israels geflogen und dann in einem nicht bewohnten Gebiet niedergegangen. "Berichte über Verletzte liegen nicht vor." In Tel Aviv und anderen Teilen von Zentral-Israel wurden Sirenen ausgelöst, woraufhin sich Menschen in Schutzräume begaben. Zu hören waren laute Detonationsgeräusche von Abfangraketen, wie das Militär erklärte.

In zwei Wochen wird der Nationalrat neu gewählt

Wien - Der Wahlkampf zur Nationalratswahl am 29. September ist in vollem Gang, in zwei Wochen wird gewählt. Die Kandidaten tourten und touren nicht nur durch das Land, sondern auch durch diverse TV-Stationen. In den beiden letzten Wochen bis zum Urnengang intensiviert sich der TV-Wahlkampf noch einmal, mit den traditionellen "Elefantenrunden" als Höhepunkte. Auch die Vorbereitungen auf den Wahlgang selbst sind im Gange.

Menschenrechtskonvention für Hofer nicht zeitgemäß

Wien - Für den Dritten Nationalratspräsident Norbert Hofer ist die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) nicht mehr zeitgemäß. "Es gibt auf jedem Kontinent Möglichkeiten, wo man Sicherheit findet", stellte er sich im APA-Interview hinter den rigiden Kurs seines Parteichefs Herbert Kickl in der Flüchtlingspolitik. Die einst von der Regierung eingeführte und kurz darauf wieder abgeschaffte Impfpflicht bezeichnete Hofer als "Erbsünde".

"Polaris Dawn"-Crew kehrt zur Erde zurück

Washington - Nach dem ersten privat finanzierten Weltraumspaziergang der Geschichte kehrt die Crew der Mission "Polaris Dawn" zur Erde zurück. Die Landung der Dragon-Kapsel ist für Sonntag gegen 09.36 Uhr MESZ vor der Küste von Florida geplant, wie das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX mitteilte. Sie soll live übertragen werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red