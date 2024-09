Hochwasser setzt Ostösterreich zu - Lage in NÖ angespannt

Wien - Unfassbare Regenmengen, die teils viermal so hoch wie in einem durchschnittlichen gesamten September sind, haben zu einer überaus gefährlichen Hochwassersituation in Ostösterreich geführt. Das gesamte Land Niederösterreich wurde Sonntagfrüh zum Katastrophengebiet erklärt, ein Feuerwehrmann kam bei Auspumparbeiten ums Leben. In Wien war die Lage insbesondere am Wienfluss und am Donaukanal prekär, die U-Bahn kam teilweise zum Erliegen.

ÖBB verlängern Reisewarnung wegen Unwettern

Wien - Aufgrund der Unwetter sowie der Hochwasser in weiten Teilen Österreichs in Folge des Starkregens haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ihre seit Freitag aufrechte Reisewarnung bis zum Donnerstagabend verlängert. "Die ÖBB ersuchen eindringlich, von nicht unbedingt notwendigen Reisen abzusehen", appellierten die Bahnen am Sonntagabend mit. Der Bahnverkehr blieb in weiten Teilen Niederösterreichs wegen rund 40 Streckenunterbrechungen massiv eingeschränkt.

Tote in Hochwassergebieten von Polen bis Rumänien

Bukarest - Dramatische Lage auch in den Hochwassergebieten in Polen, Tschechien und Rumänien: Sintflutartiger Regen hat am Wochenende ganze Landstriche unter Wasser gesetzt, mindestens sieben Menschen kamen bis Sonntag in den Fluten ums Leben. Vier weitere Menschen wurden in Tschechien noch vermisst. Tausende Menschen mussten in den Regionen evakuiert werden, Hunderttausende waren ohne Strom, Straßen und Zugstrecken mussten gesperrt werden.

Trump nach Vorfall in Sicherheit - Sprecher: Schüsse

Washington/Palm Beach (Florida) - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist Angaben seines Wahlkampfteams zufolge nach Schüssen "in seiner Nähe" in Sicherheit. Es war offiziell zunächst nicht klar, was sich genau ereignet hatte. Laut dem konservativen Boulevardmedium "New York Post" war es jedoch am Sonntag vor dem Golfklub in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida, in dem sich Trump aufhielt, zu einer Schießerei gekommen. Trump sei aber nie in Gefahr und auch nicht das Ziel gewesen.

Grenzkontrollen im Westen und Norden Deutschlands laufen an

Berlin - Deutschland weitet die bereits laufenden Grenzkontrollen im Osten und Süden des Landes an diesem Montag auf alle Landgrenzen aus, auch die im Westen und Norden. Die Bundespolizei kann dann Reisende also auch bei der Einreise aus Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Dänemark kontrollieren. Bisher macht sie das nur an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich, der Schweiz und Frankreich.

34 Frauen in iranischem Gefängnis im Hungerstreik

Teheran/Wien - Zum zweiten Jahrestag des Beginns der Proteste gegen den Tod der Kurdin Mahsa Amini sind 34 Frauen im Evin-Gefängnis der iranischen Hauptstadt Teheran in den Hungerstreik getreten. Sie wollten an die Bewegung "Frau, Leben, Freiheit" und die Ermordung von Mahsa (Jina) Amini erinnern, erklärte die Stiftung der Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi am Sonntag. Bereits zuvor hatten Aktivistinnen und Aktivisten zum Gedenken an Amini zahlreiche Proteste angekündigt.

ORF-Konfrontationen wegen Unwetter abgesagt

Wien - Die heftigen Unwetter, die in Teilen Österreichs zu Hochwasser und Überschwemmungen geführt und auch ein Todesopfer gefordert haben, gehen auch am Nationalratswahlkampf nicht spurlos vorüber. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat alle für Anfang der Woche geplanten Wahlkampftermine abgesagt. Die für Montag geplanten ORF-Konfrontationen zwischen Nehammer und Werner Kogler (Grüne) bzw. Herbert Kickl (FPÖ) und Andreas Babler (SPÖ) werden auf Freitag verschoben.

"The Life of Chuck" gewann beim Filmfest in Toronto

Toronto - Das Drama "The Life of Chuck" von Regisseur Mike Flanagan ist der Siegerfilm beim 49. Toronto International Film Festival (TIFF). Das gab der Chef des Festivals, Cameron Bailey, bei einer Preisverleihung in Toronto bekannt. Die Adaption einer Kurzgeschichte von Schriftsteller Stephen King mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle begeisterte das Publikum der kanadischen Metropole.

