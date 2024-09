Offenbar Attentat auf Trump vereitelt

Washington/Palm Beach (Florida) - Zwei Monate nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben Sicherheitskräfte anscheinend einen weiteren versuchten Anschlag auf den Republikaner vereitelt. Die Bundespolizei FBI geht davon aus, dass ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Mann Trump beim Golfspielen in seinem Club in West Palm Beach im US-Staat Florida erschießen wollte. Trump blieb unverletzt, der Verdächtige wurde festgenommen.

Stärkster Taifun seit 75 Jahren traf Shanghai

Shanghai - Mit heftigem Regen und starken Böen hat Taifun "Bebinca" die chinesische Millionenstadt Shanghai lahmgelegt. Die Behörden stoppten den Fernzug- und Fährverkehr, sagten alle Flüge an den internationalen Flughäfen ab und sperrten Autobahnzufahrten, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Der Tropensturm traf in der Früh (Ortszeit) auf die Metropolregion mit fast 25 Millionen Einwohnern. Berichte über Tote oder Verletzte sowie größere Schäden gab es zunächst nicht.

Weiterhin eingeschränkter U-Bahnbetrieb in Wien

Wien - In Wien gibt es wegen Hochwassers infolge der Unwetter weiterhin eingeschränkten U-Bahnbetrieb. Betroffenen sind die Linien U2, U3, U4 und U6, teilten die Wiener Linien Montagnacht mit. Die U2 ist nur zwischen den Stationen Seestadt und Taborstraße in Betrieb, die Linie U3 fährt zwischen Ottakring und Schlachthausgasse und die Linie U4 verkehrt zwischen den Stationen Heiligenstadt und Friedensbrücke. Die Linie U6 ist zwischen Meidling und dem Westbahnhof außer Betrieb.

"Shogun" bricht Emmy-Rekord

Hollywood - Die Literaturverfilmung "Shogun" hat bei den diesjährigen Emmy Awards in Los Angeles einen Rekord gebrochen. Die Buchadaption gewann 18 Preise - mehr hat es in einem einzigen Jahrgang noch nie für eine Serie gegeben. "Shogun" erhielt unter anderem die Auszeichnung als beste Dramaserie und für Hiroyuki Sanada und Anna Sawai als beste Darsteller in einer Dramaserie. Mit den Emmys werden die besten Serien, Shows und Fernsehfilme im US-Fernsehen und Streaming ausgezeichnet.

Sozialpartner wollen mehr Fachhochschul-Plätze

Wien - Die Sozialpartner fordern anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der Fachhochschulen (FH) jährlich 1.200 zusätzliche Studienplätze an den Einrichtungen. Diese sollen primär in den Bereichen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), Gesundheit und Soziales entstehen, heißt es in einem gemeinsam mit der Industriellenvereinigung verfassten Papier. Außerdem sollen duale Studienprogramme sowie Fortbildungsangebote an FH ausgebaut und staatlich gefördert werden.

Tote in Hochwassergebieten von Polen bis Rumänien

Bukarest - Dramatische Lage auch in den Hochwassergebieten in Polen, Tschechien und Rumänien: Sintflutartiger Regen hat am Wochenende ganze Landstriche unter Wasser gesetzt, mindestens sieben Menschen kamen bis Sonntag in den Fluten ums Leben. Vier weitere Menschen wurden in Tschechien noch vermisst. Tausende Menschen mussten in den Regionen evakuiert werden, Hunderttausende waren ohne Strom, Straßen und Zugstrecken mussten gesperrt werden.

