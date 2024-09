Unwetter: Katastrophenfonds wird auf 1 Mrd. Euro aufgestockt

Wien - Die Bundesregierung stellt nach der Hochwasserkatastrophe weitere Mittel zum Wiederaufbau zur Verfügung. Bereits am Vortag hat das besonders schwer betroffene Niederösterreich erste Hilfen erhalten, die Regierung stellt 45 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung. Der Fonds selbst wird auf insgesamt 1 Mrd. Euro aufgestockt, gaben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch bekannt.

Nationalrat beschäftigt sich mit Hochwasser-Folgen

Wien - Die wohl letzte Sitzung des Nationalrats vor der Wahl steht ganz im Zeichen des Hochwassers. Die Regierungsspitze repräsentiert durch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wird Erklärungen zu den Überschwemmungen vor allem im Osten des Landes abgeben. Schon davor präsentiert die Regierung im Bundeskanzleramt ein Sofortmaßnahmen-Paket für die Opfer des Hochwasser. SPÖ und FPÖ haben eigene Anträge dazu für das Plenum angekündigt.

Aufräumarbeiten nach Hochwasser in Niederösterreich

St. Pölten - In Niederösterreich hat sich die Hochwassersituation am Mittwoch weiter entspannt. Die Pegel waren großteils im Sinken. Die Aufräumarbeiten nach Überschwemmungen gingen weiter. Mit den fallenden Pegeln werde auch "das Ausmaß der verheerenden Schäden immer sichtbarer", teilte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) mit. Auch in der Nacht auf Mittwoch war die Feuerwehr mit Auspumparbeiten und Dammwachen beschäftigt, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando mit.

Wiener U-Bahnen laufen wieder im Normalbetrieb

Wien - Die Wiener U-Bahnen laufen seit Mittwochfrüh wieder im Normalbetrieb, teilten die Wiener Linien der APA mit. Unwetterbedingt waren in der Nacht auf Sonntag Teilstrecken der U2, U3, U4 und U6 gesperrt worden. Nun sind alle Linien laut Aussendung ab Betriebsbeginn wieder durchgängig unterwegs. Allerdings kommt es noch auf der U4 im Bereich zwischen den Stationen Schottenring und Schwedenplatz sowie zwischen Pilgramgasse und Kettenbrückengasse zu Langsamfahrstellen.

Inflationsrate im August auf 2,3 Prozent gesunken

Wien - Die Inflationsrate in Österreich ist im August laut Statistik Austria auf 2,3 Prozent gesunken und damit etwas niedriger ausgefallen als die Schnellschätzung der Statistikbehörde vor zwei Wochen mit 2,4 Prozent. Die Teuerung ist damit auf den niedrigsten Wert seit April 2021 zurückgegangen. "Der Rückgang geht großteils auf Treibstoffe und Heizöl zurück", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung.

Drei Verletzte nach Kollision zweier ÖBB-Züge in Kärnten

Sattendorf - Zu einer Zugkollision eines unbeladenen Güterzugs mit einem Personenzug ist es am Dienstagabend im Bereich des Bahnhofes Sattendorf (Bezirk Villach-Land) an der Ossiacherbahn gekommen. Der Lokführer des Personenzugs wurde bei dem Zusammenstoß im Führerstand eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden, so die ÖBB. Der Lokführer des Güterzugs sowie ein Fahrgast an Bord des Personenzugs wurden ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Tupperware stellt US-Insolvenzantrag

Orlando - Der Frischhaltedosen-Spezialist Tupperware hat nach jahrelangen Problemen einen Insolvenzantrag in den USA gestellt. Die Firma strebt zugleich einen Verkauf an und will weiterarbeiten. Ein Verfahren nach Kapitel elf des US-Insolvenzrechts schützt das Unternehmen vor Forderungen seiner Gläubiger.

Hisbollah schwört Vergeltung nach Explosionen im Libanon

Beirut - Die mutmaßlich koordinierten Explosionen tragbarer Funkempfänger im Libanon mit Tausenden Verletzten und neun Toten schüren die Sorgen vor einem größeren Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Israels Armee und Geheimdienste bekannten sich zwar nicht zu den Explosionen, wurden von der Hisbollah und ihrem wichtigsten Unterstützer Iran aber umgehend als Drahtzieher beschuldigt. Israels Armee deutete an, sich auf eine Vergeltung vorzubereiten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red