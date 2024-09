Israel kündigt neue Kriegsphase an

Beirut - Nach den Explosionen elektronischer Kommunikationsgeräte im Libanon mit Dutzenden Toten und Tausenden Verletzten hat Israel ein verschärftes Vorgehen gegen die Hisbollah-Miliz in dem nördlichen Nachbarland signalisiert. Während Israel weiter gegen die mit der Hisbollah verbündete Hamas im Gazastreifen kämpft, kündigte Verteidigungsminister Joav Galant nun eine "neue Phase" des Kriegs an.

Mikl-Leitner: Wiederaufbau in NÖ "wird Jahre dauern"

St. Pölten - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) geht nach der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich davon aus, dass der Wiederaufbau der zerstörten Regionen "nicht Tage, Wochen oder Monate, sondern Jahre dauern" werde. Sie bezeichnete dafür am Donnerstag einen "nationalen Schulterschluss" als notwendig. Die Aufräumarbeiten würden den damit Beschäftigten alles abverlangen.

Hochwasser-Gipfel in Polen mit Bundeskanzler Nehammer

Wien/Wroclaw (Breslau) - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Donnerstag zu einem Hochwasser-Gipfel nach Polen. Der polnische Premierminister Donald Tusk hat zu diesem Gipfel in Breslau (Wrocław) eingeladen, bei dem die Regierungschefs der betroffenen Länder über Schutzmaßnahmen und den Wiederaufbau beraten. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist an. Weiters sind die Regierungschefs der Slowakei und Tschechiens, Robert Fico und Petr Fiala, mit dabei.

Hochwasser erreichte polnische Stadt Breslau

Dresden/Warschau - In Polen hat die Hochwasserwelle in der Nacht auf Donnerstag die niederschlesische Stadt Breslau erreicht. Der Wasserstand an der Messstation Trestno vor den Toren der Stadt betrage 6,31 Meter, sagte der Leiter des Meteorologischen Instituts bei einer Sitzung des Krisenstabes vor Ort. "Hier sehen wir bereits eine Stabilisierung." Ein Pegelstand von 6,30 bis 6,40 Meter werde sich aber länger halten. Normal ist ein Wasserstand von etwas mehr als drei Metern.

Selenskyj und Putin drücken bei Rüstung aufs Tempo

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die westlichen Partner zu mehr Tempo bei den versprochenen Lieferungen zur Stärkung der Flugabwehr aufgefordert. "Bis jetzt sind noch nicht alle Versprechen zur Flugabwehr, die beim Gipfel in Washington gemacht worden, umgesetzt", mahnte er in seiner abendlichen Videoansprache. Russlands Präsident Wladimir Putin verteidigte unterdessen die jüngst befohlene Anhebung der Truppenstärke.

Wien sucht die Strauss-"Superband"

Wien - Schlag Mitternacht startet in der Nacht auf den 1. Jänner in Wien das Johann-Strauss-Festjahr zu Ehren des 200. Geburtstages des Walzerkönigs. Eingeläutet wird der Festreigen dabei am Wiener Rathausplatz - durch eine 100-köpfige "Superband" unter Leitung von Starpercussionist Martin Grubinger. Angelegt ist die Formation dabei als dezidiertes Mitmachprojekt und richtet sich an Menschen mit und ohne musikalische Vorkenntnisse.

Bagger stürzt auf Baustelle bei Velden in den Wörthersee

Velden - Ein acht Tonnen schwerer Bagger ist am Mittwochnachmittag zur Gänze in den Wörthersee gestürzt. Während Grabungsarbeiten auf einer Baustelle in Auen bei Velden (Bezirk Villach-Land) gab das Erdreich aus bisher unbekannter Ursache plötzlich nach, so die Polizei in einer Aussendung. Der Baggerfahrer konnte das Arbeitsgerät noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Streit um E-Autos: Chinas Handelsminister kommt nach Brüssel

Brüssel - Vor dem Hintergrund des Zollstreits um Elektroautos aus China empfängt EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis am Donnerstag den chinesischen Handelsminister Wang Wentao in Brüssel. Wang hatte am Mittwoch bereits Industrievertreter in der belgischen Hauptstadt getroffen. Zuvor war er zu Gesprächen mit deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin. Habeck hatte anschließend erneut auf eine Verhandlungslösung im Handelsstreit mit China gedrängt.

