Nach Pager-Angriffen: Warten auf die Reaktion der Hisbollah

Beirut - Nach einer offensichtlich koordinierten Attacke auf technische Geräte der Hisbollah mit mindestens 32 Toten und mehr als 3.000 Verletzten besteht die Sorge vor einem großen Angriff der libanesischen Miliz auf Israel. Nach den Explosionen Hunderter Pager und Funkgeräte, hinter denen Militär- und Geheimdienstexperten Israel vermuten, könnte die Hisbollah erneut Ziele in dem verfeindeten Nachbarland angreifen. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah wollte am Abend eine Rede halten.

Aufräumen und Bilanzziehung nach Flut in Österreich

St. Pölten/Wien - Nach der Flut in Ostösterreich ist am Donnerstag vielerorts weiterhin aufgeräumt und Bilanz gezogen worden. Der Wiederaufbau werde "Jahre dauern", sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Schäden an den Straßen sind "gewaltig", erläuterte ihr Stellvertreter und Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Auch die Wiener Linien zogen Resümee: Fast eine Million Liter Wasser mussten nach dem vergangenen Wochenende aus der U-Bahn abgepumpt werden.

Uniko-Chef: Polit-Reaktion auf Unwetter "Bürgerverhöhnung"

Wien/Klagenfurt - Ein beispielloses Ausmaß an "Scheinheiligkeit und Doppelzüngigkeit" ortet Oliver Vitouch, Präsident der Universitätenkonferenz, angesichts vieler politischer Reaktionen auf das aktuelle Hochwasser und den Einfluss des menschengemachten Klimawandels. Er kritisierte ein institutionalisiertes Wegschieben von Verantwortung und der Einsicht in wissenschaftlich klare Zusammenhänge, das mittlerweile eine "bittere Verhöhnung der Bürgerinnen und Bürger" sei, so Vitouch zur APA.

VfGH muss erneut über Sterbehilfe entscheiden

Wien - Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat am Donnerstag erneut zum Thema Sterbehilfe verhandelt. Ein Verein und vier Personen, darunter zwei Schwerkranke und ein Arzt, halten das Sterbeverfügungsgesetz sowie Bestimmungen des 2022 geänderten Strafgesetzbuchs zur "Mitwirkung an der Selbsttötung" für verfassungswidrig. Unter anderem seien die Einschränkung der Zulässigkeit der Suizidhilfe auf unheilbar Kranke sachlich nicht begründet und die Hürden für die Inanspruchnahme zu hoch.

Strafen für Mutter und Nachbarin im Hundebox-Fall bestätigt

Wien - Im Waldviertler Hundebox-Fall bleibt es bei 20 Jahren Haft für die Mutter, die ihren damals zwölf Jahre alten Sohn in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt hatte. Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) sah am Donnerstag keinen Platz für eine Strafmilderung. Die Strafberufung der 33-jährigen Mutter wurde ebenso zurückgewiesen wie jene der Nachbarin, die als Anstifterin in erster Instanz 14 Jahre ausgefasst hatte. Beide Urteile sind somit rechtskräftig.

NEOS wollen mit Korruption "abfahren"

Wien - Die NEOS haben am Donnerstag die Ergebnisse ihrer dritten "Reformgruppe" zum Thema "Anständige Politik & Transparenz" präsentiert. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger forderte dabei vehement unabhängige Besetzungskommissionen bei öffentlichen Ausschreibungen. "Wir müssen abfahren damit" wurde sie in Bezug auf "Postenschacher und Korruption" deutlich. Neben Meinl-Reisinger stellten Ex-LIF-Chefin Heide Schmidt und der ehemalige ÖVP-Justizsprecher Michael Ikrath Forderungen vor.

ÖVP wirbt um Stimmen der Senioren

Wien - Die ÖVP will bei der Nationalratswahl in zehn Tagen die Stimmen der Pensionistinnen und Pensionisten. Daraus machte die Präsidentin der ÖVP-Senioren Ingrid Korosec bei einer Pressekonferenz am Donnerstag keinen Hehl: "Fast ein Drittel der Wahlberechtigten sind Seniorinnen und Senioren. Das heißt, dass wir wahlentscheidend sind". Mit der gestern im Nationalrat fixierten Pensionserhöhung sei eine "wirkliche Stärkung der ersten Säule" gelungen, sagte Klubobmann August Wöginger.

Vergewaltigungsvorwürfe gegen Ex-Harrods-Besitzer Al-Fayed

London - Zahlreiche Frauen werfen dem früheren Besitzer des Londoner Luxuskaufhauses Harrods, Mohamed Al-Fayed, laut einem BBC-Bericht Vergewaltigung, körperliche Gewalt oder sexuelle Übergriffe vor. Wie der Sender am Donnerstag berichtete, sprachen BBC-Journalisten für eine Dokumentation und einen Podcast mit mehr als 20 Frauen, die dem im vergangenen Jahr im Alter von 94 Jahren gestorbenen Al-Fayed sexuelle Übergriffe vorwerfen.

