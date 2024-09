Nach Pager-Angriffen: Warten auf die Reaktion der Hisbollah

Beirut - Nach einer offensichtlich koordinierten Attacke auf technische Geräte der Hisbollah mit mindestens 37 Toten und mehr als 3.000 Verletzten besteht die Sorge vor einem großen Angriff der libanesischen Miliz auf Israel. Nach den Explosionen Hunderter Pager und Funkgeräte, hinter denen Militär- und Geheimdienstexperten Israel vermuten, könnte die Hisbollah erneut Ziele in dem verfeindeten Nachbarland angreifen. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah wollte am Abend eine Rede halten.

Katastrophengebiet-Status in NÖ wird teilweise aufgehoben

St. Pölten/Tulln - Der im Zusammenhang mit dem verheerenden Hochwasser über ganz Niederösterreich verhängte Status als Katastrophengebiet wird am Donnerstagabend teilweise aufgehoben. Die Entscheidung gelte ab 19.00 Uhr für die Bezirke Amstetten, Hollabrunn, Lilienfeld, Mistelbach, Scheibbs, Wiener Neustadt-Land und Waidhofen a. d. Thaya sowie für die Statutarstädte Krems, Waidhofen a. d. Ybbs und Wiener Neustadt, teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in Tulln mit.

Aufräumen und Bilanzziehung nach Flut in Österreich

St. Pölten/Wien - Nach der Flut in Ostösterreich ist am Donnerstag vielerorts weiterhin aufgeräumt und Bilanz gezogen worden. Der Wiederaufbau werde "Jahre dauern", sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Schäden an den Straßen sind "gewaltig", erläuterte ihr Stellvertreter und Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Auch die Wiener Linien zogen Resümee: Fast eine Million Liter Wasser mussten nach dem vergangenen Wochenende aus der U-Bahn abgepumpt werden.

Acht Jahre Haft für Vater, der 14-Jährigen zum Räuber machte

Wien - Ein 34-Jähriger, der seinen eigenen, erst 14 Jahre alten Sohn und dessen 16 Jahre alten Freund zu bewaffneten Raubüberfällen auf fünf Trafiken und zwei Tankstellen angestiftet hatte, hat dafür am Donnerstag am Landesgericht für Strafsachen die Rechnung präsentiert bekommen. Er wurde wegen Bestimmung zum mehrfachen schweren Raub und für einen von ihm selbst verübten Überfall auf eine Tankstelle in Perchtoldsdorf zu acht Jahren Haft verurteilt.

EU-Parlament fordert mehr militärische Hilfe für Ukraine

Brüssel/Straßburg - Die EU-Länder sollen die Ukraine nicht daran hindern, westliche Waffen gegen legitime militärische Ziele in Russland einzusetzen. Das fordert das EU-Parlament in einer am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit angenommenen Resolution und kritisiert "unzureichende Munitions- und Waffenlieferungen". Die österreichischen Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und Grünen enthielten sich bei der Abstimmung. Nur die NEOS waren dafür, die FPÖ stimmte geschlossen mit Nein.

VfGH muss erneut über Sterbehilfe entscheiden

Wien - Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat am Donnerstag erneut zum Thema Sterbehilfe verhandelt. Ein Verein und vier Personen, darunter zwei Schwerkranke und ein Arzt, halten das Sterbeverfügungsgesetz sowie Bestimmungen des 2022 geänderten Strafgesetzbuchs zur "Mitwirkung an der Selbsttötung" für verfassungswidrig. Unter anderem seien die Einschränkung der Zulässigkeit der Suizidhilfe auf unheilbar Kranke sachlich nicht begründet und die Hürden für die Inanspruchnahme zu hoch.

Wifo-Experte: Optimierungsbedarf bei Arbeitsmarktpolitik

Wien - Wifo-Experte Rainer Eppel sieht Optimierungsbedarf bei der "konkreten Ausgestaltung" der aktiven AMS-Arbeitsmarktpolitik. Eppel plädiert für eine "Umgewichtung" von kurzen Schulungen zu intensiverer fachlicher Qualifizierung, Nachschärfungen bei der Beschäftigungsförderung und mehr Prävention gegen Arbeitslosigkeit. Generell sei die aktive Arbeitsmarktpolitik "ein zentrales Instrument zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Fachkräftesicherung", sagte der Wifo-Ökonom.

ÖVP wirbt um Stimmen der Senioren

Wien - Die ÖVP will bei der Nationalratswahl in zehn Tagen die Stimmen der Pensionistinnen und Pensionisten. Daraus machte die Präsidentin der ÖVP-Senioren Ingrid Korosec am Donnerstag keinen Hehl: "Fast ein Drittel der Wahlberechtigten sind Seniorinnen und Senioren. Das heißt, dass wir wahlentscheidend sind." Mit der am Mittwoch im Nationalrat fixierten Pensionserhöhung sei eine "wirkliche Stärkung der ersten Säule" gelungen, sagte Klubobmann August Wöginger.

Wiener Börse tief im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag deutliche Zuwächse ausgewiesen. Der ATX legte um starke 1,77 Prozent auf 3.669 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es klar nach oben. Der DAX in Frankfurt kletterte erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 19.000 Punkten. Die für einige Marktteilnehmer doch überraschend deutliche Zinssenkung im Ausmaß von 50 Basispunkten durch die Fed am Vorabend wird von den internationalen Aktienanlegern goutiert.

