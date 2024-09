Israel fliegt massive Angriffe im Libanon

Beirut - Israel erhöht massiv den militärischen Druck auf die Hisbollah im Libanon. In mehreren Angriffswellen bombardierten Kampfflugzeuge rund 100 Raketenabschussrampen der proiranischen Miliz, die mit rund 1.000 Abschussrohren bestückt gewesen seien, teilte das israelische Militär am Abend mit. Die Raketenwerfer seien für unmittelbare Angriffe auf Israel vorbereitet gewesen.

Finnische Außenministerin: Neutralität ist "gefährlich"

Wien - Die finnische Außenministerin Elina Valtonen hat sich kritisch über die Neutralität geäußert. "Ich finde, in dieser Zeit, in der wir leben, ist ein solcher Gedanke gefährlich", sagte Valtonen in einem Interview mit der APA und weiteren Medien in Wien. Die von Russland ausgehende Bedrohung sei nämlich "nicht nur abstrakt und betrifft nicht nur benachbarte Länder", betonte sie. Es sei "geschichtslos zu denken, dass es einen nicht betreffen würde".

Von der Leyen reist zu Selenskyj nach Kiew

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Freitag zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew erwartet. Bei dem Zusammentreffen soll es unter anderem um Hilfe bei der Energieversorgung der Ukraine vor dem Winter gehen. Zuvor hatte die Kommissionspräsidentin dem von Russland angegriffenen Land weitere EU-Hilfen im Umfang von 160 Millionen Euro versprochen.

Österreich als EU-Spitzenreiter im Schienenverkehr

Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher fahren EU-weit besonders gerne mit Bahn, Straßenbahn und U-Bahn. In keinem anderen Land in der EU werden laut aktueller VCÖ-Analyse pro Person diese öffentlichen Verkehrsmittel so häufig benutzt. Mit 2.160 Kilometern pro Person und Jahr werden hierzulande doppelt so viele Kilometer auf der Schiene gefahren wie im EU-Schnitt. Gleichzeitig werde weniger mit dem Auto gefahren. Europameister im Schienenverkehr in Europa bleibt die Schweiz.

Messerattacke in Rotterdam: Ein Toter und ein Verletzter

Rotterdam - Ein Mann hat in Rotterdam nach Angaben der Polizei mit einem Messer Passanten angegriffen. Ein Mensch sei getötet und ein weiterer schwer verletzt worden, teilte die Polizei in der niederländischen Hafenstadt auf X mit. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Über die Motive des Mannes wurde nichts mitgeteilt.

"Fridays For Future"-Klimastreik zur Nationalratswahl

Wien/Linz - Unter dem Motto "#EineWeltZuGewinnen" ruft "Fridays For Future" für Freitag in Wien, Graz, Linz und Klagenfurt zum Klimastreik auf, Salzburg folgt am Samstag. In der Bundeshauptstadt wird die Veranstaltung von einem "Klimaprotest-Bündnis" mit Global 2000 und Attac organisiert. "Klimaschutz sichert Leben - und es ist höchste Zeit, dass alle Parteien mit der notwendigen Ernsthaftigkeit Klimaschutz anpacken", erklärten die Organisatoren im Vorfeld.

Mordversuch-Prozess nach Messerangriff auf Wiener Polizisten

Wien - Nach einem Messerangriff auf einen Polizisten am Keplerplatz in Wien-Favoriten wird am Freitag am Landesgericht für Strafsachen gegen einen 41-jährigen Mann wegen versuchten Mordes verhandelt. Dem aus Jordanien stammenden Mann wird vorgeworfen, am 24. Mai 2024 einem 24-jährigen Polizeibeamten von hinten mit einem Messer in Tötungsabsicht in die rechte Brust gestochen zu haben. Der Polizist trug ein Stichschutz-Gilet, weshalb es zu keinen Verletzungen kam.

Rekord-Rückgang bei Asyl im August

Wien - Die Zahl der Asylanträge geht immer stärker zurück. Im August wurden laut Monatsstatistik 1.704 Ansuchen abgegeben. Das sind um 74 Prozent weniger als im Vergleichsmonat 2023, als 7.043 Anträge eingereicht wurden. Damit ist der August auch der Monat mit der geringsten Zahl an Asylanträgen und jener mit dem größten Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

