Neue israelische Angriffe nach Beschuss aus dem Libanon

Tel Aviv/Beirut - Nach heftigem Raketenbeschuss aus dem Libanon fliegt die israelische Luftwaffe weitere Angriffe gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Das teilte das israelische Militär Sonntag früh mit. In den vergangenen Stunden habe die proiranische Schiiten-Miliz aus der Luft etwa 115 Angriffe auf zivile Gebiete im Norden Israels durchgeführt. Die Streitkräfte seien zur Verteidigung in dem Gebiet im Einsatz und befänden sich in höchster Bereitschaft, um Bedrohungen zu vereiteln.

Milizen im Irak: "Wichtiges Ziel" in Israel angegriffen

Bagdad/Tel Aviv - Proiranische Milizen im Irak haben parallel zum Beschuss aus dem Libanon neue Angriffe auf Israel begonnen. Die Gruppe "Islamischer Widerstand im Irak" - ein Zusammenschluss aus Milizen in dem Land, die wie die Hisbollah und die islamistische Hamas vom Iran unterstützt werden - erklärte, ihre Kämpfer hätten ein "wichtiges Ziel" in Israel mit Drohnen angegriffen. Details wurden nicht genannt. Sie würden ihre Attacken fortsetzen, hieß es weiter.

Mindestens 30 Tote bei Explosion in Kohlemine im Iran

Teheran - Bei einer Gasexplosion in einem Kohlebergwerk im Nordostiran sind bisher mindestens 30 Arbeiter ums Leben gekommen. Die Explosion, verursacht durch ein Gasleck, ereignete sich im Kohlebergwerk in der Stadt Tabas. Bei dem Unglück seien 17 weitere Arbeiter verletzt worden, einige von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand, so die hiesigen Behörden laut Staatssender IRIB.

Brandenburg wählt neuen Landtag

Potsdam - In Brandenburg entscheiden die Wähler am Sonntag über die künftigen Machtverhältnisse im Landtag. Die Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr. Rund 2,1 Millionen Menschen in dem ostdeutschen Bundesland können sich beteiligen. Im Fokus steht vor allem die Frage, wie gut die AfD abschneidet. In Umfragen lag die AfD knapp vor der SPD, die in Brandenburg seit 1990 den Ministerpräsidenten stellt. Die AfD wird vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt.

Zahlreiche Verletzte bei russischem Angriff in Charkiw

Charkiw (Charkow) - Durch russischen Beschuss eines Wohnblocks in der grenznahen Großstadt Charkiw sind nach ukrainischen Angaben mehr als 20 Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien auch ein achtjähriges Kind und zwei Jugendliche, teilte der zuständige Gouverneur Oleh Synjehubow in der Nacht auf Sonntag bei Telegram mit. Er veröffentlichte Fotos, die etwa Trümmer vor einem mehrgeschossigen Haus und ein abgebranntes Auto zeigen.

Hochwasser: ÖVP könnte profitieren, Probleme für Kleine

Wien - Im Endspurt des Wahlkampfs könnte laut Experten doch Bewegung reinkommen, etwas Einfluss haben könnte auch die Hochwasserkatastrophe. In der jüngsten Umfrage von OGM-Chef Wolfgang Bachmayer lag die ÖVP mit 25 Prozent nur knapp hinter der FPÖ (26). Schwierig scheint es derzeit für die "kleinen" Listen. Verpassen diese den Einzug, so könnte sich rechnerisch eventuell auch eine Zweierkoalition mit ÖVP und SPÖ ausgehen. Freilich sind die Auswirkungen schwer abzuschätzen.

Schon 300.000 Klimatickets in Österreich

Wien - Das Klimaticket Österreich hat erstmals die 300.000er-Marke geknackt. "300.000 Klimatickets, das hätte ich mich bei der Einführung vor drei Jahren nicht zu träumen gewagt. Dieser Erfolg zeigt, dass die Menschen auf nachhaltige Mobilität umsteigen wollen. Wir müssen nur die richtigen Angebote schaffen ", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die meisten Kundinnen und Kunden gibt es demnach in Wien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red