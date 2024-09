Neue israelische Angriffe nach Beschuss aus dem Libanon

Tel Aviv/Beirut - Nach heftigem Raketenbeschuss aus dem Libanon fliegt die israelische Luftwaffe weitere Angriffe gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Das teilte das israelische Militär Sonntag früh mit. In den vergangenen Stunden habe die proiranische Schiiten-Miliz aus der Luft etwa 115 Angriffe auf zivile Gebiete im Norden Israels durchgeführt. Die Streitkräfte seien zur Verteidigung in dem Gebiet im Einsatz und befänden sich in höchster Bereitschaft, um Bedrohungen zu vereiteln.

Hochwasserhilfe für Niederösterreich wird aufgestockt

St. Pölten/Wien - Nach dem Hochwasser haben Bundesregierung und das Land Niederösterreich am Sonntag bekannt gegeben, die Hilfe für die Opfer aufzustocken. Die Ersatzrate für Hochwasseropfer soll von bisher mindestens 20 Prozent auf mindestens 50 Prozent angehoben werden. Bei Härtefällen soll der Ersatz darüber hinaus bis zu 80 Prozent ausmachen.

Petrovic attackiert Grüne

Wien - Ex-Grünen-Chefin Madeleine Petrovic von der gleichnamigen Liste hat am Sonntag die ORF-"Pressestunde" genützt, sich von ihrer ehemaligen Partei zu distanzieren. Konkret warf sie den Grünen vor, sie in einem internen Papier an Funktionäre negativ ausgeschildert zu haben. Zudem sah sie bei den früheren Parteifreunden ein Versagen in der Grundrechtspolitik, Stichwort Corona. In Sachen Klima wandte sich Petrovic gegen Untergangsszenarien.

Oppositioneller liegt bei Präsidentenwahl in Sri Lanka vorne

Colombo - Bei der Präsidentenwahl auf Sri Lanka liegt der linksgerichtete Kandidat Anura Kumara Dissanayake in Führung. Laut Zwischenergebnissen, die die staatliche Wahlkommission einen Tag nach der Stimmabgabe veröffentlichte, entschieden sich etwa 40 Prozent der Wähler für den 55-jährigen Abgeordneten und Anführer der Koalition "Nationale Volksmacht" (NPP). An zweiter Stelle lag der Oppositionsführer im Parlament, Sajith Premadasa, gefolgt von Amtsinhaber Ranil Wickremesinghe.

Mindestens vier Tote bei Schießerei im Südosten der USA

Washington/Birmingham (Alabama) - Bei einer Schießerei im Südosten der USA sind mindestens vier Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hätten "mehrere Schützen zahlreiche Schüsse abgefeuert", sagte Polizeisprecher Truman Fitzgerald in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in Birmingham im Bundesstaat Alabama. Zwei Männer und eine Frau waren demnach auf der Stelle tot, ein drittes Opfer starb im Krankenhaus.

Brandenburg wählt neuen Landtag

Potsdam - In Brandenburg entscheiden die Wähler am Sonntag über die künftigen Machtverhältnisse im Landtag. Die Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr. Rund 2,1 Millionen Menschen in dem ostdeutschen Bundesland können sich beteiligen. Im Fokus steht vor allem die Frage, wie gut die AfD abschneidet. In Umfragen lag die AfD knapp vor der SPD, die in Brandenburg seit 1990 den Ministerpräsidenten stellt. Die AfD wird vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt.

Über 50 Tote bei Explosion in Kohlemine im Iran

Teheran - Bei einer Gas-Explosion in einer Kohlemine im Iran in der Provinz Süd-Chorasan sind mindestens 51 Menschen gestorben und 20 verletzt worden. Das berichten iranische Staatsmedien. Ursache des Unglücks am Samstagabend sei eine Methangas-Explosion in den Blocks B und C der Kohlemine, die vom Unternehmen Madanjoo betrieben wird, gewesen. 7

Zahlreiche Verletzte bei russischem Angriff in Charkiw

Charkiw (Charkow) - Durch russischen Beschuss eines Wohnblocks in der grenznahen Großstadt Charkiw sind nach ukrainischen Angaben mehr als 20 Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien auch ein achtjähriges Kind und zwei Jugendliche, teilte der zuständige Gouverneur Oleh Synjehubow in der Nacht auf Sonntag bei Telegram mit. Er veröffentlichte Fotos, die etwa Trümmer vor einem mehrgeschossigen Haus und ein abgebranntes Auto zeigen.

