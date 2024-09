Hisbollah und Israel überziehen einander mit Angriffen

Tel Aviv/Beirut - Nach der Tötung zweier hochrangiger Hisbollah-Kommandanten in Beirut hat die pro-iranische Hisbollah ihre Angriffe auf Israel erneut verstärkt. Aus dem Libanon seien allein Sonntag früh mehr als 100 Geschoße auf Israel abgefeuert worden, erklärte die israelische Armee. Als Reaktion auf den Raketenbeschuss seien "Ziele der Terrororganisation Hisbollah im Südlibanon" ins Visier genommen worden.

Israel schließt Al Jazeera-Büro im Westjordanland

Jerusalem/Ramallah - Israelische Soldaten haben nach Angaben des katarischen TV-Senders Al Jazeera die Büros des Unternehmens im besetzten Westjordanland gestürmt und die vorläufige Schließung verfügt. Schwer bewaffnete und maskierte israelische Soldaten hätten Sonntagfrüh das Gebäude betreten und eine 45-tägige Schließung verhängt, hieß es. Einen Grund für diese Entscheidung hätten sie nicht genannt.

Verdächtiger nach Einbruch mit Toter in Wien festgenommnen

Wien - Ein 52-Jähriger, der verdächtigt wird, bei einem Einbruch in einem Kleingartenhäuschen in Wien-Floridsdorf eine 91-Jährige getötet zu haben, ist am Samstag festgenommen worden. Am selben Tag wurde von der Wiener Polizei ein Lichtbild des mutmaßlichen Täters publiziert, wodurch der Fall offenbar auch im benachbarten Ausland bekannt wurde, hieß es von der Landespolizeidirektion. Die Festnahme erfolgte durch slowakische Polizisten im Dorf Cakanovce.

Über 50 Tote bei Explosion in Kohlemine im Iran

Teheran - Bei einer Gas-Explosion in einer Kohlemine im Iran in der Provinz Süd-Chorasan sind mindestens 51 Menschen gestorben und 20 verletzt worden. Das berichten iranische Staatsmedien. Ursache des Unglücks am Samstagabend sei eine Methangas-Explosion in den Blocks B und C der Kohlemine, die vom Unternehmen Madanjoo betrieben wird, gewesen. 7

Wlazny sieht sich in einer Woche als Politiker

Wien - Bierpartei-Chef Dominik Wlazny hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" die Ernsthaftigkeit seiner Ambitionen betont und eine Kampagne gegen seine Person beklagt. Bei der Bundespräsidenten-Wahl sei klar gewesen, dass es schwer sein würde, das Amt zu erreichen: "Jetzt geht es um was." In den "Pressestunden" davor hatte sich Madeleine Petrovic von ihrer Ex-Partei, den Grünen, abgegrenzt und KP-Spitzenkandidat Tobias Schweiger Immobilien-Enteignungen als legitim bezeichnet.

Hochwasserhilfe für Niederösterreich wird aufgestockt

St. Pölten/Wien - Nach dem Hochwasser haben Bundesregierung und das Land Niederösterreich am Sonntag bekannt gegeben, die Hilfe für die Opfer aufzustocken. Die Ersatzrate für Hochwasseropfer soll von bisher mindestens 20 Prozent auf mindestens 50 Prozent angehoben werden. Bei Härtefällen soll der Ersatz darüber hinaus bis zu 80 Prozent ausmachen.

Zahlreiche Verletzte bei russischem Angriff in Charkiw

Charkiw (Charkow) - Durch russischen Beschuss eines Wohnblocks in der grenznahen Großstadt Charkiw sind nach ukrainischen Angaben mehr als 20 Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien auch ein achtjähriges Kind und zwei Jugendliche, teilte der zuständige Gouverneur Oleh Synjehubow in der Nacht auf Sonntag bei Telegram mit. Er veröffentlichte Fotos, die etwa Trümmer vor einem mehrgeschossigen Haus und ein abgebranntes Auto zeigen.

Oppositioneller liegt bei Präsidentenwahl in Sri Lanka vorne

Colombo - Bei der Präsidentenwahl auf Sri Lanka liegt der linksgerichtete Kandidat Anura Kumara Dissanayake in Führung. Laut Zwischenergebnissen, die die staatliche Wahlkommission einen Tag nach der Stimmabgabe veröffentlichte, entschieden sich etwa 40 Prozent der Wähler für den 55-jährigen Abgeordneten und Anführer der Koalition "Nationale Volksmacht" (NPP). An zweiter Stelle lag der Oppositionsführer im Parlament, Sajith Premadasa, gefolgt von Amtsinhaber Ranil Wickremesinghe.

