SPD setzt sich in Brandenburg gegen AfD durch

Potsdam - Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Brandenburg hat sich die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke knapp gegen die AfD behauptet und ist erneut stärkste Kraft geworden. Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF folgen dahinter das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die CDU. Grüne, Linke, FDP und BVB/Freie Wähler bleiben sämtlich einstellig. Woidke könnte damit nach elf Jahren im Amt weiterregieren. Seit der Wahl 2019 führt er eine Koalition mit CDU und Grünen.

Netanyahu droht Hisbollah mit weiteren Angriffen

Tel Aviv/Beirut - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat sich zu den Schlägen gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon der vergangenen Tage geäußert und mit weiteren Angriffen gedroht. "In den vergangenen Tagen haben wir der Hisbollah eine Reihe von Schlägen zugefügt, die sie sich niemals hätte vorstellen können", erklärte Netanyahu am Sonntag. "Wenn die Hisbollah die Botschaft nicht verstanden hat, verspreche ich, sie wird die Botschaft verstehen."

Trump will bei Wahlniederlage nicht 2028 nochmals antreten

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump will im Fall einer Niederlage bei der Wahl im November nicht nochmals bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2028 antreten. Eine erneute Kandidatur sei in diesem Fall für ihn nicht vorstellbar, sagte der 78-jährige Präsidentschaftskandidat der Republikaner in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Fernsehproduktion "Full Measure". Er hoffe aber natürlich auf "einen Erfolg" beim Urnengang am 5. November.

Hochwasserhilfe für Niederösterreich wird aufgestockt

St. Pölten/Wien - Nach dem Hochwasser haben Bundesregierung und das Land Niederösterreich am Sonntag bekannt gegeben, die Hilfe für die Opfer aufzustocken. Die Ersatzrate für Hochwasseropfer soll von bisher mindestens 20 Prozent auf mindestens 50 Prozent angehoben werden. Bei Härtefällen soll der Ersatz darüber hinaus bis zu 80 Prozent ausmachen.

Mindestens vier Tote bei Schießerei im Südosten der USA

Washington/Birmingham (Alabama) - Bei einer Schießerei im Südosten der USA sind mindestens vier Menschen getötet und mindestens 18 weitere verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hätten "mehrere Schützen zahlreiche Schüsse abgefeuert", sagte Polizeisprecher Truman Fitzgerald in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in Birmingham im Bundesstaat Alabama. Zwei Männer und eine Frau waren demnach auf der Stelle tot, ein drittes Opfer starb im Krankenhaus.

Dissanayaka gewinnt Präsidentschaftswahl in Sri Lanka

Colombo - In Sri Lanka hat der Links-Kandidat Anura Kumara Dissanayake die Präsidentschaftswahl gewonnen. Wie die Wahlkommission des südasiatischen Inselstaats am Sonntag mitteilte, holte der Marxist 42,3 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen den zweitplatzierten Oppositionsführer Sajith Premadasa durch. Der seit zwei Jahren amtierende Übergangspräsident Ranil Wickremesinghe landete abgeschlagen auf dem dritten Platz. Der Präsident wird für fünf Jahre gewählt.

UNO-Staaten verabschieden Zukunftspakt

New York - Ungeachtet eines Störmanövers Russlands hat die Weltgemeinschaft einen Zukunftspakt zur gemeinsamen Bewältigung globaler Krisen und Konflikte beschlossen. Am Sitz der Vereinten Nationen in New York verabschiedeten die UNO-Staaten das Dokument am Sonntag. Russland brachte in letzter Minute einen Änderungsantrag ein. Die versammelten Staaten lehnten es aber mit klarer Mehrheit ab, über diesen Antrag abzustimmen, sodass der Pakt verabschiedet wurde.

