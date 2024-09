SPD schlägt AfD in Brandenburg - BSW für Mehrheit nötig

Potsdam - Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Brandenburg hat sich die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke knapp gegen die AfD durchgesetzt und ist erneut stärkste Kraft geworden. Laut Angaben der Landeswahlleitung folgen dahinter das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die CDU, die das schlechteste Ergebnis in Ostdeutschland seit 1990 einfährt. Grüne, Linke, FDP und BVB/Freie Wähler bleiben unter der Fünf-Prozent-Hürde und sind nicht im Landtag vertreten.

Polit-"Elefanten" diskutierten freundlich

Wien - Bei allen inhaltlichen Unterschieden durchaus sachlich ist Sonntagabend die gemeinsame "Elefantenrunde" von Puls4 und der "Kronen Zeitung" abgelaufen. Kaum Unterschiede zeigten sich dabei zwischen SPÖ-Chef Andreas Babler und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler. VP-Obmann Karl Nehammer scherte in Sachen Renaturierung aus dem Konsens aus, NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger hält als einzige ein Sparpaket nach der Wahl für nötig.

NR-Wahl: Nicht alle Parteien für sofortige Gaza-Waffenruhe

Wien - Nicht alle bei der Nationalratswahl antretenden Parteien befürworten eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. ÖVP-Spitzenkandidat Karl Nehammer etwa sieht die Freilassung der Geiseln als "oberste Priorität", ergab ein APA-Fragebogen zu außenpolitischen Themen. FPÖ-Chef Herbert Kickl sagt: "Solange die Terroristen der Hamas israelische Geiseln gefangen halten, ist ein Waffenstillstand unwahrscheinlich." Alle anderen Parteien beantworten die Frage nach einer sofortigen Waffenruhe mit Ja.

Israel kämpft weiter an mehreren Fronten

Beirut/Jerusalem - Israel ist in der Nacht auf Montag erneut gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon und die islamistische Hamas im Gazastreifen vorgegangen. Indes griff die proiranische Schiiten-Miliz Ziele im Norden Israels an, während eine irakische Miliz nach eigenen Angaben eine israelische Militärbasis mit Drohnen attackierte. Einzelheiten über Schäden oder mögliche Opfern waren zunächst nicht bekannt.

Mindestens vier Tote bei Schießerei im Südosten der USA

Washington/Birmingham (Alabama) - In einem beliebten Ausgehviertel der US-Stadt Birmingham sind mindestens vier Menschen durch Schüsse getötet worden. Mindestens 17 weitere Menschen seien bei dem Vorfall im US-Staat Alabama Samstagabend verletzt worden, einige davon lebensgefährlich, teilte die zuständige Polizeibehörde mit. Demnach wurde bisher niemand festgenommen. Die Ermittler nehmen an, dass mehrere Täter kurz nach 23.00 Uhr (Ortszeit) Schüsse auf Menschen in der Magnolia Avenue in Birmingham abgaben.

Zweithöchster jemals erzielter Lotto-Gewinn in Österreich

Wien - Am Sonntagabend ist mit einem Wettschein der vierte Lotto-Siebenfachjackpot in 38 Jahren geknackt worden. Mehr als 11,1 Millionen Euro gehen an einen Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus der Steiermark, wie die Österreichischen Lotterien mitteilten. Es handle sich um den zweithöchsten jemals erzielten Lotto-Gewinn in Österreich. Der Erfolg sei per Quicktipp erzielt worden, ein Computer platzierte die sechs richtigen Zahlen: 15, 19, 32, 37, 39 und 40.

