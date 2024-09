SPD will in Brandenburg zügig sondieren

Potsdam - Auf dem Weg zur Bildung einer neuen Regierung in Brandenburg will die SPD möglichst noch in dieser Woche Sondierungsgespräche aufnehmen. Die Sozialdemokraten seien für Gespräche mit CDU und BSW offen, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Daniel Keller am Montag im RBB-Inforadio. Bei der Landtagswahl in dem deutschen Bundesland Brandenburg hatte sich die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke knapp gegen die AfD durchgesetzt und ist erneut stärkste Kraft geworden.

Greenpeace-Kritik: Vernachlässigungen bei Hochwasserschutz

Wien - Greenpeace hat am Montag Kritik an der starken Vernachlässigung des natürlichen Hochwasserschutzes in Österreich seit 2002 geübt. Eine von der NGO durchgeführte Budgetanalyse anlässlich der Hochwasserkatastrophe zeige, dass viel mehr Geld für Beton und Asphalt aufgewendet worden sei, statt für die Entsieglung von Flächen oder der Renaturierung von Flüssen. Insbesondere Niederösterreich sei ein Negativbeispiel.

Israel führte "umfangreiche Angriffe" im Libanon durch

Beirut/Jerusalem - Das israelische Militär ist in der Nacht auf Montag erneut gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon vorgegangen. Die Luftwaffe führe derzeit "umfangreiche Angriffe" durch, teilte die israelische Armee Montagfrüh auf Telegram mit. Die proiranische Schiiten-Miliz hatte zuvor nach eigenen Angaben ihrerseits den Norden Israels angegriffen. Auch eine irakische Miliz attackierte nach eigenen Angaben eine israelische Militärbasis mit Drohnen.

Papst hat leichte Grippe - Termine abgesagt

Vatikanstadt - Wegen einer leichten Grippe sind die für heute, Montag, geplanten Audienzen des Papstes abgesagt worden. Dies teilte das Presseamt des Vatikans mit. Die Absage der Termine sei eine "Vorsichtsmaßnahme" im Hinblick auf die Reise des Papstes nach Luxemburg und Belgien von Donnerstag bis Sonntag (26. bis 29. September).

NR-Wahl: Nicht alle Parteien für sofortige Gaza-Waffenruhe

Wien - Nicht alle bei der Nationalratswahl antretenden Parteien befürworten eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. ÖVP-Spitzenkandidat Karl Nehammer etwa sieht die Freilassung der Geiseln als "oberste Priorität", ergab ein APA-Fragebogen zu außenpolitischen Themen. FPÖ-Chef Herbert Kickl sagt: "Solange die Terroristen der Hamas israelische Geiseln gefangen halten, ist ein Waffenstillstand unwahrscheinlich." Alle anderen Parteien beantworten die Frage nach einer sofortigen Waffenruhe mit Ja.

Fünf unbemannte Mars-Missionen von SpaceX bis 2026

Cape Canaveral - Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk will mit seinem Raumschiff Starship in den nächsten zwei Jahren rund fünf unbemannte Missionen zum Mars durchführen. Das kündigte der Konzernchef am Sonntag auf seiner Social-Media-Plattform X an. Der Zeitplan für bemannte Missionen hänge vom Erfolg der unbemannten Flüge ab und könnte bei erfolgreichen Landungen in vier Jahren erfolgen.

